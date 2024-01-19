Ничто так красноречиво не говорит в пользу неэффективности западных санкций, как забитые товарами полки московских магазинов, пишет Wirtschaftswoche. Штрафные меры оказались абсолютно неээфективными. Российский потребитель практически ни в чём себе не отказывает, и всё благодаря помощи стран, входящих в Евразийский экономический союз. Через них санкционная продукция попадает к большому соседу, правда не без наценки, что в целом приводит к подорожанию уровня жизни в стране.
Ничто так ярко не свидетельствует о провале санкционной политики Запада в отношении России, как забитые товарами полки московских магазинов, сообщает Wirtschaftswoche. Российский потребитель практически ни в чём не нуждается. Причём речь идёт и о возможности приобрести американскую, а также европейскую продукцию и даже машины класса люкс.
То же самое касается и различной техники, а также комплектующих. Российская промышленность не испытывает в них никакого дефицита. И связано это главным образом с тем, что страны — члены Евразийского экономического союза помогают Москве обходить штрафные меры Запада. Доказательством этому служит ряд торговых цифр.
В частности, резкое увеличение объёмов немецкого экспорта в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Скачок в 1,5 раза ростом уровня внутреннего потребления в этих странах объяснить никак нельзя. К тому же возрос и их торговый оборот с Россией. К примеру, в октябре 2023 года Армения экспортировала в соседнюю страну товаров на сумму, почти в четыре раза превышающую показатели октября 2021 года.
Китай — ещё один «слон, которого все стараются не замечать». Он также служит перевалочным пунктом для западных товаров. Ещё в 2021 году Поднебесная поставляла в Россию меньше продукции, чем страны — члены ЕС. За один же 2022 год ситуация кардинально изменилась. По имеющейся информации, сейчас Кремль получает 61% санкционной продукции именно от Китая. Всё это свидетельствует о полной неэффективности западных санкций, подчёркивает издание. Единственное, чего удалось добиться, это в целом подорожания уровня жизни в России, так как обход штрафных мер требует больших финансовых затрат.
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