Несмотря на санкции, европейский экспорт в Россию сократился только на треть, а именно 37%, сообщает Der Spiegel. Связано это с тем, что штрафные меры распространяются далеко не на всю продукцию. К тому же многие товары попадают на полки российских магазинов через третьи страны, из-за чего Запад подозревает их в умышленном обходе торговых ограничений.
С начала боевых действий на Украине европейский экспорт в Россию упал на 37%, сообщает Der Spiegel. Это существенное сокращение, но, несмотря на санкции, многие товары всё равно продолжают туда поставляться.
Связано это с тем, что на самом деле штрафные меры распространяются далеко не на всю продукцию. К тому же многое попадает на полки российских магазинов через третьи страны. В этом Москве сильнее всего помогает Пекин, откуда, по имеющимся подсчётам, прибывает 61% санкционных товаров. На втором месте Турция с 13%.
Также многократно увеличились поставки из бывших советских республик, что наталкивает Запад на подозрения в умышленном обходе штрафных мер.
Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают обязать торговые сети и продуктовые магазины в России создавать полки с продуктами, у которых истекает срок годности, чтобы ими могли бесплатно воспользоваться пенсионеры и социально незащищённые категории граждан.
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