Der Spiegel: европейский экспорт в Россию сократился только на треть

Несмотря на санкции, европейский экспорт в Россию сократился только на треть, а именно 37%, сообщает Der Spiegel. Связано это с тем, что штрафные меры распространяются далеко не на всю продукцию. К тому же многие товары попадают на полки российских магазинов через третьи страны, из-за чего Запад подозревает их в умышленном обходе торговых ограничений.

С начала боевых действий на Украине европейский экспорт в Россию упал на 37%, сообщает Der Spiegel. Это существенное сокращение, но, несмотря на санкции, многие товары всё равно продолжают туда поставляться.

Связано это с тем, что на самом деле штрафные меры распространяются далеко не на всю продукцию. К тому же многое попадает на полки российских магазинов через третьи страны. В этом Москве сильнее всего помогает Пекин, откуда, по имеющимся подсчётам, прибывает 61% санкционных товаров. На втором месте Турция с 13%.

Также многократно увеличились поставки из бывших советских республик, что наталкивает Запад на подозрения в умышленном обходе штрафных мер.