CNN: Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

В прошлом году Москва обошла Эр-Рияд по поставкам чёрного золота в КНР. По официальным данным, объём российской нефти, отправленной в Поднебесную, увеличился на 24% по сравнению с 2022 годом, передаёт CNN.

В 2023 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. По данным таможенного управления страны, объём российской нефти, отправленной в Поднебесную, подскочил на 24%, то есть до 107 млн тонн, по сравнению с 2022 годом, передаёт CNN.

В результате Москва обошла Эр-Рияд по поставкам чёрного золота в КНР. Сейчас на долю России приходится 19% китайского импорта нефти, а на Саудовскую Аравию — 15%, отмечает телеканал.

Россия уже становилась крупнейшим поставщиком нефти в Китай восемь лет назад. Но она отставала от Саудовской Аравии с 2019-го по 2021 год, когда страна Персидского залива увеличила торговлю энергоносителями с Пекином, поясняет CNN.

Однако после того, как Запад «нанёс удар Москве беспрецедентными санкциями», КНР начал активнее покупать более дешёвую российскую нефть. Соседняя Индия также резко увеличила объёмы закупок, подчёркивается в статье.

Российские скидки на нефть помогли Китаю сократить энергетические расходы. Несмотря на увеличение общего объёма импорта нефти на 11%, в том числе из Саудовской Аравии и Ирака, общие расходы на её закупку фактически упали на 7,7% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, отмечает CNN.

Несмотря на украинский конфликт, за последние два года Пекин и Москва наладили более тесные связи не только в энергетике. Общий объём торговли между Китаем и Россией в 2023 году достиг нового рекордного уровня в $240 млрд, что на 26% больше, чем годом ранее. Это означает, что обе страны достигли цели, поставленной в 2019 году, примерно на год раньше запланированного срока, обращает внимание телеканал.

В прошлом месяце китайский лидер Си Цзиньпин похвалил партнёрство Пекина с Москвой. Показатели торговли продемонстрировали «высокую устойчивость и широкие перспективы», заявил председатель КПК на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, напоминает CNN.