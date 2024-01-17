Times of India: в Индии рассказали, почему покупают российскую нефть вопреки санкциям

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури намекнул на поворот страны в сторону России в вопросе поставок нефти на фоне высоких цен от традиционных поставщиков, Саудовской Аравии и Ирака, пишет The Times of India. По данным издания, благодаря скидкам Россия вышла на первое место среди поставщиков сырой нефти в Индию, хотя до начала украинского конфликта на долю страны приходилось едва ли 0,2%.

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури намекнул на поворот страны в сторону России после того, как ведущие поставщики — Саудовская Аравия и Ирак — начали «взимать дополнительную плату» за поставки сырой нефти на азиатский рынок, сообщает The Times of India.

В кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе Пури заявил, что высокая стоимость поставок от традиционных ближневосточных поставщиков вынудила Индию диверсифицировать источники сырья. По его словам, Ирак последовал примеру Саудовской Аравии, взимая дополнительную плату за поставки нефти на азиатские рынки, что сделало их сырую нефть более дорогой, чем нефть из других источников. В связи с этим страна стала закупать нефть в 37 странах по сравнению с 29 ранее.

«Если вы посмотрите на показатели Индии за последние два-четыре года, некоторые из крупных поставщиков внезапно стали третьими, а кто-то, у кого доля импорта была всего 0,2 процента, поднялся», — отметил министр. Как пишет The Times of India, Пури имел в виду, что Индия наращивает импорт из России, которая предложила значительные скидки на сырую нефть после начала украинского конфликта. Если до конфликта на её долю приходилось едва ли 0,2% импорта нефти Индией, теперь более дешёвые поставки вывели Россию на первое место.

Индия является третьим по величине импортёром и потребителем нефти в мире, импортируя почти 80% своих потребностей. За десять месяцев после начала российской спецоперации на Украине Индия сэкономила $3,6 млрд, импортируя сырую нефть из России со значительными скидками.

Пури также заявил, что Индия намерена ускорить переход к зелёной энергетике. К этому страну подталкивают сокращение поставок со стороны ОПЕК+, высокие цены на нефть у ключевых поставщиков и геополитическая напряжённость.