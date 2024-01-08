Французский эксперт: поражение Киева приведёт Европу к краху

Поражение Украины в конфликте с Россией, в результате которого страна потеряет выход к морю и попадёт под политическое влияние Москвы, сегодня выглядит вполне возможным, отмечает в статье для Le Point французский политолог Брюно Тетре. Специалист считает такой сценарий развития конфликта «кошмарным» не только для Украины, но и для всей Европы, которая потеряет авторитет и влияние в мире.

«Октябрь 2025 года. В ничем не примечательном военном бараке недалеко от Запорожья исполняющий обязанности президента Украины подписывает перемирие с главнокомандующим российскими войсками. Измученная более чем трёхлетним конфликтом Украина решила, что её выживание зависит от компромисса. К апрелю российские войска прорвали украинское сопротивление на юго-востоке и северо-востоке и захватили Харьков и Одессу, лишив Киев выхода к морю и поставив Россию на порог Европы», — такой сценарий поражения Украины считает возможным заместитель директора Фонда стратегических исследований (Париж) Брюно Тетре.

Как напоминает автор, украинское контрнаступление уже воспринимается как провал, и, вероятно, по этой причине поддержка Киева со стороны Запада начинает ослабевать. При этом Россия, судя по всему, готова к многолетней войне и к новому завоеванию украинских территорий, отмечает автор статьи. «Если и есть страна, которая утвердилась в «военной экономике», то это Россия», — подчёркивает Тетре.

Специалист считает такой сценарий развития конфликта «кошмарным» не только для Украины, но и для всей Европы. По его прогнозам, после поражения и потери части территорий Украина станет «в лучшем случае новой Белоруссией — территорией, находящейся под контролем России, – в худшем случае большим Приднестровьем – чёрной дырой в самом сердце Европы под влиянием Москвы».

Поражение Украины также стало бы ударом по авторитету европейского проекта, последствия которого будут ощущаться по всему миру, считает Тетре. К примеру, Китай мог бы принять к сведению провал Запада и воодушевиться им в решении проблемы Тайваня. Другие страны, от Бразилии до Индии и Южной Африки, увидели бы, что рассказ о падении Запада подтверждается, и у них мог бы возникнуть соблазн «присоединиться к новым хозяевам мира». «Кроме того, Европа потеряет все шансы повлиять на судьбу России», — сетует автор статьи.