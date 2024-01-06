Французский политик указал Le Dialogue на крах западной поддержки Киева
Массовая поддержка Киева провалилась, потому что Вашингтон больше не может сражаться на трёх фронтах: с Россией, Китаем и на Ближнем Востоке, считает глава Народного республиканского союза (UPR) Франсуа Асселино. В интервью Le Dialogue он заявил, что исход противостояния России и Украины зависит от общего положения США в мире, у которых сейчас нет денег и оружия для спонсирования многочисленных конфликтов. Политик напоминает, что из-за долговой нагрузки Америка столкнулась с «внутренним диссидентством» республиканцев в палате представителей, которые отказываются предоставить Украине новый пакет помощи в размере $50 млрд.
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