Украина постепенно теряет поддержку Запада, потому что её основной спонсор США не может сражаться на три фронта, заявил в интервью Le Dialogue глава Народного республиканского союза (UPR) Франсуа Асселино. По его словам, с начала спецоперации западные СМИ промывают мозги населению фейками о провалах российской армии и её устаревшем вооружении, тогда как в реальности «не Россия напала на Украину, а НАТО на Россию».

Массовая поддержка Киева провалилась, потому что Вашингтон больше не может сражаться на трёх фронтах: с Россией, Китаем и на Ближнем Востоке, считает глава Народного республиканского союза (UPR) Франсуа Асселино. В интервью Le Dialogue он заявил, что исход противостояния России и Украины зависит от общего положения США в мире, у которых сейчас нет денег и оружия для спонсирования многочисленных конфликтов. Политик напоминает, что из-за долговой нагрузки Америка столкнулась с «внутренним диссидентством» республиканцев в палате представителей, которые отказываются предоставить Украине новый пакет помощи в размере $50 млрд.

По словам Франсуа Асселино, западные СМИ с начала спецоперации на Украине промывают мозги населению фейковыми нарративами о провалах российской армии и её устаревшем вооружении — такого не наблюдалось во время предыдущих мировых конфликтов. «На самом деле русские солдаты с оружием, которое на 90 процентов русское, в одиночку противостоят на 1200 километрах фронта тридцати государствам», — подчёркивает лидер Народного республиканского союза. Он утверждает, что «не Россия напала на Украину, а НАТО на Россию».

Собеседник Le Dialogue указывает, что перспектива расширения Евросоюза его погубит. Асселино считает, что правительства семь стран-кандидатов слабы, а Украина к тому же погрязла в коррупции. Все эти государства чувствуют принадлежность к НАТО благодаря влиянию американской «мягкой силы», но не развивают свою принадлежность к Европе. Им нужны лишь деньги Евросоюза, который стал вассалом и сателлитом США.