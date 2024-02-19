The Hill: не можете платить, вон из альянса — сенатор Грэм поддержал позицию Трампа по НАТО

Сенатор Линдси Грэм поддержал Трампа после его критики тех стран — членов НАТО, которые не вносят необходимый вклад в оборону, сообщает The Hill. По мнению политика, альянсу пора перейти на более строгую систему и попросту выгонять из альянса страны, которые не платят 2% своего ВВП в общий бюджет. При этом генсек НАТО Столтенберг заявлял, что в этом году лишь половина из 31 страны, входящей в альянс, смогут достичь намеченной цели по оборонному бюджету.

Сенатор Линдси Грэм поддержал Дональда Трампа, заявив, что согласен с позицией бывшего президента по НАТО, сообщает The Hill. По мнению политика, члены альянса должны вносить более весомый финансовый вклад в оборону.

Издание отмечает, что в последние дни Трамп стал чаще делиться историей, в которой утверждал, что во времена президентства в разговоре с иностранным лидером он сказал, что Россия может «делать всё, что, чёрт возьми, они захотят», если партнёры по альянсу не вносят достаточного вклада.

Грэм, в свою очередь, выразил поддержку тем странам-союзникам, которые платят справедливую долю в натовский бюджет. «Я хочу иметь систему, при которой, если вы не платите, вас выгоняют», — цитирует сенатора The Hill. «Президент Трамп прав, когда хочет, чтобы страны НАТО выполнили свои обязательства в размере двух процентов. Нам нужно превратить это в обязательство, которое что-то значит. Я большой поклонник НАТО, но на столе осталось 70-80 миллиардов долларов. Если вы в НАТО, платите два процента».

Трамп не раз критиковал те страны — члены Североатлантического альянса, которые не достигают цели тратить 2% своего ВВП на оборону. Издание сообщает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по меньшей мере половина из 31 члена альянса достигнет намеченной цели в 2024 году.

«Я думаю, что уместно, чтобы все выполнили обязательство в размере двух процентов», — подчеркнул Грэм. Тем временем громкие заявления Трампа вызвали раскол среди республиканцев, отмечает The Hill. Часть однопартийцев бывшего президента отвергли его высказывания, другие поддержали его позицию.

Президент Байден назвал заявления Трампа «ужасающими и опасными».