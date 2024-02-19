The Hill: не можете платить, вон из альянса — сенатор Грэм поддержал позицию Трампа по НАТО
Развитие событий на поле боя во многом будет зависеть от поддержки, которую Запад решит оказывать Киеву. Такую точку зрения высказал заместитель главы Минобороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
В столице представили книгу «Москва долголетняя», в которую вошло около 100 стихов и рассказов от участников проекта «Московское долголетие».
Суд заключил под стражу четырёх организаторов секты «Русская православная церковь — Царская империя» в Ульяновской области.
Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин ответил на вопрос, сумеет ли нападающий «Динамо» Никита Гусев сделать свой рекорд гораздо весомее, если обгонит бывшего форварда «Металлурга» Сергея Мозякина не только по набранным очкам в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за сезон, но и по их среднему количеству за матч.
Родственница лётчика-предателя Максима Кузьминова в разговоре с RT опровергла сообщения, что он когда-либо был женат. Некоторые украинские СМИ пишут, что к перебежчику якобы приезжала жена в Испанию.
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда пошутил, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе перейдёт в «Атлетико».
Жителя Сима Челябинской области осудят по делу об изнасиловании и убийстве 11-летней девочки.
Строительство станции «Кутузовская» МЦД-4 планируют завершить в II квартале 2024 года.
Украинский замминистра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк напомнил, что признал, что Украина не может конкурировать с Россией по ресурсам и мощности оборонной промышленности.
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о Данисе Зарипове.
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о мотивации нападающего «Спартака» Квинси Промеса после вынесения обвинительного приговора по уголовному делу.
В Белгороде снова объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Новый пакет санкций Европейского союза против России должен быть одобрен к 24 февраля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов опустились на 5%, до $263 за 1 тыс. кубометров.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силва отозвал посла в Израиле Фредерико Майера для консультаций после того, как его признали персоной нон грата из-за сравнения войны в секторе Газа с холокостом.
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в испанскую «Барселону».
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о нападающем Квинси Промесе.
Правительство России проработает формирование на Дальнем Востоке центра компетенций в области авиационных беспилотников, в том числе для проведения испытаний. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова одобрила предложение Федерации фигурного катания Канады о существенном упрощении правил переходов фигуристов из одной национальной сборной в другую.
Россия в ходе проведения СВО защищает территории, которые веками были в её составе и которые у неё пытались отобрать. С заявлением об этом выступил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Российские военные научились «изолировать поле боя» и уничтожать логистику украинских войск, сообщил «СТРАНА.ua» один из офицеров ВСУ.
Следователи провели обыск в городской администрации дагестанского Кизилюрта в рамках расследования дела о взяточничестве.
В Винницкой области Украины произошёл взрыв на железной дороге.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и «Реал» ещё не подписали трудовое соглашение.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по созданию фонда для строительства, реконструкции и капитального ремонта аэродромов.
Стамбульский «Бешикташ» расторг контракт с турецким футболистом Эмирханом Делибашем по соглашению сторон.
Гражданская гвардия Испании пока не подтвердила сообщения об убийстве в Аликанте лётчика-предателя из России Максима Кузьминова.
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Ак Барс» и прервал серию из трёх поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заверил, что Россия сделает всё, чтобы специальная военная операция закончилась её победой.
Экспобанк получил возможность приобрести российское подразделение британского банка HSBC. Это следует из распоряжения президента России Владимира Путина.
Капитан команды по фиджитал-единоборствам Gamers of Fighters боец Иван Штырков рассказал, пытался ли привлечь в коллектив экс-чемпиона UFC Петра Яна.
Военкор RT Игорь Жданов, прибывший в Авдеевку, сообщает, что брошенные командованием украинские военные всё ещё могут скрываться в городе. Вероятно, они хотят замаскироваться под местных жителей и выйти из города — такой приём ВСУ уже применяли в других городах ДНР.
Капитан команды по фиджитал-единоборствам Gamers of Fighters Иван Штырков заявил, что в фиджитал-единоборствах собрать коллектив из киберспортсменов не выйдет.
Российский болельщик Павел Косов, приговорённый во Франции к десяти годам лишения свободы, вышел из тюрьмы.
Военкор RT Виктор Мирошников одним из первых побывал в освобождённой Авдеевке, там он обнаружил машины с польскими номерами, которые расстреливали украинские военные во время бегства, «чтобы никому не достались».
Президент США Джо Байден готов обсудить со спикером палаты представителей конгресса Майклом Джонсоном законопроект о выделении допфинансирования на поддержку Украины. Об этом заявил сам американский лидер.
Президент России Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание повышению реальных доходов населения.
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов утверждает, что угнавший российский вертолёт лётчик-предатель Максим Кузьминов мёртв. Заявления Юсова приводят сразу несколько украинских СМИ.
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Ульяновского станкостроительного завода во временное управление Росимущества.
Эквадор не отправит вооружения на Украину, заявила глава МИД страны Габриэла Соммерфельд.
Бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия оценил возможный трансфер футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».
Жак Вон отправлен в отставку с поста главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс».
Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал об отличиях досрочной сдачи ЕГЭ от проводимого в основные сроки.
Замминистра здравоохранения Марий Эл Ангелина Ушакова рассказала о строительстве объектов здравоохранения, капитальном ремонте и приобретении медицинского оборудования в рамках реализации программы модернизации первичного звена.
Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова рекомендовала на убирать полностью снег на даче.
Власти Великобритании передали Украине почти все свои самоходные артиллерийские установки AS-90. Информацию об этом предоставил заместитель главы Минобороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи.
Мещанский суд Москвы перевёл в СИЗО бывшего совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского.
Одиннадцать детей из Запорожской области, Мариуполя, Луганска, Симферополя и Красноярска в ближайшее время отправятся к родственникам на Украину, а часть из них уже встретились со своими близкими. Об этом RT сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка при президенте Марии Львовой-Беловой, которая оказала помощь в воссоединении семей.
«Динамо» победило «Крылья Советов» в контрольном матче.
Венгрия не будет блокировать 13-й пакет антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.