Hill: бывший глава Пентагона признал — в украинском конфликте инициатива перешла к России

13:30 Медведев назвал Байдена угрозой человечеству после слов о Путине Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя оскорбительное высказывание президента Соединённых Штатов в адрес президента России Владимира Путина, подчеркнул, что угрозу человечеству представляет не климат, а американский лидер.

13:23 Уайт: Путин подарил Хабибу недвижимость на $20 млн после боя с Макгрегором Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о том, как президент России Владимир Путин наградил Хабиба Нурмагомедова за победу в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

13:21 Поздняков надеется, что фиджитал-спорт не перетянет всё внимание с олимпийских дисциплин Президент ОКР Станислав Поздняков надеется, что фиджитал-спорт не перетянет всё внимание с олимпийских дисциплин.

13:20 Хакеры RaHDit опубликовали данные 2600 сотрудников украинских военкоматов Хакеры из группы RaHDit опубликовали данные 2,6 тыс. сотрудников украинских военкоматов, которые отлавливают граждан Украины для отправки на фронт. Среди них оказались «любители БДСМ-вечеринок, свингеры, уголовники», заявили хакеры.

13:19 Медведчук не исключил, что Залужный после отставки может пойти в политику Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук не исключил, что бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины после отставки с поста может начать заниматься политикой.

13:18 Воздушная тревога охватила ещё несколько областей Украины Сирены воздушной тревоги начали звучать ещё в нескольких украинских областях.

13:17 Легков не считает Овечкина самым влиятельным спортсменом в России Российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне Александр Легков заявил, что не может назвать российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина самым влиятельным спортсменом в России.

13:16 В немецком городе Вупперталь школьник напал с ножом на учеников В немецком городе Вупперталь школьник напал с ножом на учеников гимназии.

13:14 В Москве благоустроят 120 пришкольных территорий в 2024 году В Москве в 2024 году планируют благоустроить 120 территорий возле образовательных учреждений.

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13:07 Медведев назвал мерзавцами россиян-релокантов, которые поддерживают ВСУ Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал мерзавцами россиян-релокантов, которые поддерживают ВСУ и ведут из-за рубежа кампанию против своей Родины.

13:05 Аналитики в преддверии 23 Февраля заявили о снижении продаж носков и часов Специалисты платформы фискальных данных «Такском» проанализировали средние цены и продажи на мужские товары в преддверии 23 Февраля. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

13:05 Свищёв: количество гостей на Играх Будущего говорит о том, что ни о какой изоляции России нет и речи Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился впечатлениями от церемонии открытия Игр Будущего.

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12:57 В КСП Челябинской области назвали способы экономии на счетах за ЖКХ Контрольно-счётная палата (КСП) Челябинской области выпустила памятку для жителей, которая поможет сэкономить на оплате счетов за ЖКУ.

12:57 Суд не утвердил дату апелляционных слушаний по делу Промеса о нападении на брата Пресс-секретарь апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра заявила, что инстанция пока не утвердила дату слушаний по апелляции футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса на приговор за нападение на двоюродного брата.

12:56 Специалист Горбунов: нет необходимости закрывать фоновые приложения на смартфоне Ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов усомнился в целесообразности закрывать фоновые приложения на смартфоне. Это может повлиять на быструю разрядку аккумулятора.

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12:48 Премьер Нидерландов заявил о неизбежности переговоров НАТО с Россией Кандидат на пост генсека НАТО премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что альянсу неизбежно придётся пойти на переговоры с Россией.

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12:40 Путин проводит встречу с главой Татарстана Миннихановым Президент России Владимир Путин проводит в Казани встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

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12:29 МИД: соглашение Италии и Украины по безопасности не содержит гарантий поддержки Итальянский министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что будущее соглашение Италии и Украины по безопасности не содержит гарантий военной и политической поддержки.

12:28 Матыцин — об Играх Будущего: мы стали свидетелями начала нового движения Министр спорта России Олег Матыцин высказался о международном мультиспортивном фиджитал-турнире «Игры Будущего».

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12:25 Чернышенко провёл переговоры с китайским коллегой в Казани Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках проведения турнира «Игры Будущего» в Казани провёл рабочую встречу с зампредом Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Чэнь У.

12:18 Футболист Алвес приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании.

12:16 Орбан: в Европе всё меньше верят в возможность Украины победить в конфликте Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европе всё меньше верят, что Украина может одержать победу в конфликте с Россией.

12:12 ВМС Британии: на борту атакованного у берегов Йемена судна возник пожар Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) заявил, что на борту атакованного у берегов Йемена судна возник пожар.

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12:08 Врач Гаджиева назвала мифом утверждение о нервах как причине всех болезней Невролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Марина Гаджиева посоветовала относиться скептически к утверждению, что все болезни — от нервов.

12:06 Рогов: Киев пытается удержать Работино любой ценой, бросая туда новые силы Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование пытается удержать любой ценой населённый пункт Работино на Запорожском направлении, бросая туда всё новые силы.

12:06 В МИД Молдавии заявили, что в Приднестровье не откроют консульство Украины В Кишинёве знают об инициативе предоставления Украиной консульских услуг жителям Приднестровья, но речь об открытии консульства в регионе не идёт, заявили в МИД Молдавии.

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12:04 Кудерметова готова выступить на Олимпиаде при адекватных условиях допуска Российская теннисистка заявила, что хотела бы выступить на Олимпиаде в Париже при адекватных условиях допуска.

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11:51 Богомаз: ВСУ обстреляли село Борок из РСЗО кассетными снарядами Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Борок из РСЗО кассетными снарядами.

11:49 Отца олимпийского чемпиона Ингебригтсена обвиняют в физическом насилии Полиция предъявила тренеру Йерту Ингебригтсену обвинения в физическом насилии над своими детьми.

11:46 Один человек погиб, восемь получили ранения при стрельбе в районе Иерусалима Один человек погиб, ещё восемь получили ранения в результате теракта со стрельбой недалеко от поселения Маале-Адумим под Иерусалимом.