«Это уже не тупиковая ситуация», — так прокомментировал экс-глава ЦРУ и Пентагона Роберт Гейтс взятие Авдеевки российскими войсками. Он также добавил, что инициатива в украинском конфликте перешла на сторону русских.
Российские военные преодолели тупиковую ситуацию в украинском конфликте, — об этом, как сообщает The Hill, заявил бывший директор ЦРУ и глава Пентагона Роберт Гейтс, комментируя успех российских войск в Авдеевке.
«Это уже не тупиковая ситуация, русские вновь набрали обороты, — сказал Гейтс. — Вcё, что я читаю, это то, что русские ведут наступление на всём 1000-километровом фронте».
По его словам, на фоне того, как Киев столкнулся с нехваткой артиллерийских снарядов из-за ослабления поддержки США, «русские чувствуют, что ситуация изменилась, и хотя ещё многое предстоит сделать, инициатива перешла к ним».
Гейтс отметил, что европейские союзники по НАТО, «которых мы так часто критикуем», усилили поддержку Украины, но не имеют возможности немедленно отправить оружие.
Прямо сейчас «единственная реальная военная помощь идёт из Соединённых Штатов. И, как нам всем известно, сейчас она, скажем так, на паузе», — сказал он.
Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя оскорбительное высказывание президента Соединённых Штатов в адрес президента России Владимира Путина, подчеркнул, что угрозу человечеству представляет не климат, а американский лидер.
Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о том, как президент России Владимир Путин наградил Хабиба Нурмагомедова за победу в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.
Хакеры из группы RaHDit опубликовали данные 2,6 тыс. сотрудников украинских военкоматов, которые отлавливают граждан Украины для отправки на фронт. Среди них оказались «любители БДСМ-вечеринок, свингеры, уголовники», заявили хакеры.
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв ответил на вопрос, считает ли он фиджитал-дисциплины на Играх Будущего потенциальной угрозой для классических видов спорта в России.
Пресс-секретарь апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра заявила, что инстанция пока не утвердила дату слушаний по апелляции футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса на приговор за нападение на двоюродного брата.
Ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов усомнился в целесообразности закрывать фоновые приложения на смартфоне. Это может повлиять на быструю разрядку аккумулятора.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер заявила, что трудно переоценить моральную поддержку со стороны президента страны Владимира Путина, оказанную фигуристке Камиле Валиевой.
Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках проведения турнира «Игры Будущего» в Казани провёл рабочую встречу с зампредом Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Чэнь У.
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование пытается удержать любой ценой населённый пункт Работино на Запорожском направлении, бросая туда всё новые силы.
Таганский суд Москвы оставил без рассмотрения иск в отношении МТС из-за «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в Москве. Как уточнила пресс-служба инстанции, речь идёт о заявлении истца Олега Останния о компенсации морального вреда.