Times: Украина запуталась в собственных политических и военных проблемах

Киев вступил в 2024 год, охваченный неуверенностью в верности своих западных союзников, в то время как Россия возродилась и трансформировалась, пишет журналист The Times. Неудачи на поле боя дополняют политические и военные разногласия в киевском руководстве. И всё этот происходит на фоне растущего военного потенциала России и роста её боевой активности на линии соприкосновения.

В 2022 году «было модно смеяться над российской армией, которая вошла на территорию Украины», — пишет The Times. И когда российские войска отошли от Киева, в западной прессе вовсю рассуждали о поражении России, «как будто это уже свершившийся факт». Даже представители британского министерства обороны говорили, что Украина может одержать победу в течение года.

«Какими далёкими кажутся сейчас те дни», — отмечает автор статьи. Сейчас Украина в гораздо более опасном состоянии, чем год назад. Череда горьких украинских поражений, включая Бахмут, сорванное летнее контрнаступление и потеря Авдеевки перечёркивают все прошлые достижения украинских военных. «Киев вступил в 2024 год, охваченный неуверенностью в верности своих западных союзников», в то время как Россия возродилась и трансформировалась.

К этим неудачам прибавляется тяжёлое продвижение пакета помощи Украине в американском парламенте, увольнение «всеми уважаемого» командующего украинской армией генерала Залужного и замена его на «сурового» генерала Сырского, а также наступление России на пяти различных участках фронта.

Впрочем, автор статьи отмечает, что всё это ещё не гарантирует поражение Украины в этом году. Если Киеву удастся урегулировать свои проблемы, то он сможет дойти до стадии переговоров, имея как козырь членство в ЕС и НАТО, пишет издание.

Однако война уже идёт на истощение, а не на способность маневрировать, и преимущество на поле боя явно сместилось в пользу России, признаёт автор статьи. Он называет три ключевые задачи, которые необходимо решить Украине, если она хочет вернуть себе инициативу.

Прежде всего, затруднения западных союзников с выделением помощи Украине уже оказывают прямое влияние на поле боя. Так, задержка с утверждением последнего транша американской помощи способствовала потере Авдеевки, лишив Украину жизненно важных артиллерийских боеприпасов. При этом и ЕС не выделяет обещанных объёмов помощи. Тем временем российская промышленность дала российским военным преимущество в артиллерийском огне на фронте десять к одному.

Помимо капризов своих союзников, Украина запуталась и в собственных политических и военных проблемах, отмечает автор статьи. Хотя в Киеве обсуждают новый законопроект о мобилизации, Зеленский до сих пор не решается снижать призывной возраст с 27 до 18 лет, в итоге средний возраст украинских военных сейчас — 43 года. Война на Украине в первую очередь ведётся за территорию, и её выиграют или проиграют солдаты.

Россия же, наоборот, резко восстановила свой военный потенциал, пишет автор статьи. Российская военная промышленность легко превосходит западных союзников Украины в поставках снарядов и военной техники. Российские беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы также доминируют над украинскими. Более того, за последний год Москва завербовала более 300 тыс. добровольцев, тогда как Украине не удаётся укомплектовать окопы мобилизованными людьми.

«Нынешняя траектория событий вызвала отрезвляющую переоценку шансов Украины на победу», — пишет издание. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что, хотя у России есть преимущество, поворотный момент ещё не достигнут. Они уповают на западную промышленность и технологии, а также на то, что Украине удастся вовремя мобилизовать больше людей.

Среди всей этой неопределённости одно можно сказать наверняка, пишет The Times: в 2024 году никто не станет высмеивать действия российских военных.