На фоне успехов России на поле боя, для ВСУ настали крайне тяжёлые времена, сообщает канал MSNBC. Украинские солдаты подавлены после потери Авдеевки, которую они удерживали долгое время. Кроме того, они столкнулись с критической нехваткой боеприпасов: теперь им приходится буквально считать патроны. Сейчас уже речь идёт не об обороне, а о том, как бы остановить отступление и не потерять ещё больше территорий.

Вы упомянули, что помощь застряла в конгрессе, каковы реальные последствия этого? На Украине российские вооружённые силы захватили ключевой город — в восточной части Украины. Это стало крупнейшим достижением России на поле боя за девять месяцев, в то время как украинские военные сейчас сталкиваются с критической нехваткой боеприпасов.

К нам с Восточной Украины присоединяется главный иностранный корреспондент NBC News Ричард Энгл. Ричард, каковы последние новости?

РИЧАРД ЭНГЛ, корреспондент NBC News: Я только что разговаривал с солдатами здесь, на Восточной Украине, несколько минут назад. И они сказали мне, что нехватка боеприпасов сейчас настолько серьёзная, что они уже считают патроны. Они нормируют количество артиллерийских снарядов, они нормируют свои обычные боеприпасы, которые вставляют в винтовки.





Они говорят, что у них пока достаточно дронов, поскольку здесь есть местная производственная база. Иногда они используют 3D-принтеры для производства беспилотников. Но сейчас они не в том положении, чтобы начинать какие-либо новые наступательные действия, и не в том положении, чтобы удерживать оборону.





На выходных мы увидели потерю Авдеевки, она не очень далеко отсюда, на Восточной Украине. И это был ужасный удар для украинских военных, потому что они держались за этот маленький городок на протяжении многих лет, это была спорная территория.





Но поскольку они были подавлены, поскольку их превосходили в численности и в оружии, правительство решило, что удерживать его (Авдеевку. — ИноТВ) просто не стоит. И как мы видели на другой стороне, как мы видели с русскими, как только вы начинаете терять территорию и как только вам приходится отступать, вы можете потерять территорию довольно быстро.





Она попросту может понемногу откалываться, как ледники со склона горы. Это не обязательно один маленький городок — и затем всё остановится. Так что сейчас сложилась ситуация, когда украинские вооружённые силы здесь, на востоке отступают. И опасение состоит в том, смогут ли они это остановить.

Смогут ли они остановить эту рану до того, как она разрастётся и они потеряют значительный объём территории?

Дата выхода в эфир 20 февраля 2024 года.