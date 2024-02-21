MSNBC: ВСУ уже считают патроны и опасаются дальнейших отступлений
Дата выхода в эфир 20 февраля 2024 года.
Дата выхода в эфир 20 февраля 2024 года.
Хоккеист Liga Pro Team Павел Здунов прокомментировал драку в матче с Baltic Select в рамках Игр Будущего.
Французская компания Danone, чьи российские активы передали во временное управление Росимуществу, планиурет продать их компании «Вамин» из Татарстана.
Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков поддерживает идею денонсации договора «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года.
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина перечислила признаки, по которым можно судить о качестве хлеба. Прежде всего, она посоветовала обращать внимание на внешний вид изделия, срок годности, цену и производителя.
В Москве в Музее Александра Пушкина на Пречистенке открылась выставка, приуроченная к 225-летию со дня рождения поэта. На ней представлены уникальные экспонаты.
Житель населённого пункта Новая Маячка Херсонской области Сергей Чебукин рассказал, как знакомая склоняла его к работе на организацию из Великобритании «Британский совет» (British Council) на территории региона.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о ситуации с дисквалификацией фигуристки Камилы Валиевой.
В Москве по случаю Всемирного дня гида, 21 февраля, подготовили бесплатную экскурсию «Гуляй и помогай» об истории городской благотворительности.
Мосбиржа сообщила о проведении дискретного аукциона по распискам QIWI на фоне их падения более чем на 20%.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ресурсному центру «Мосволонтёр» исполнилось десять лет.
Первая в этом году конференция венчурного хаба московского инновационного кластера «Ломоносов» под названием «Венчурный ландшафт: вызовы и возможности» пройдёт в зале «Атом» 1 марта.
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Чите администратора Telegram-канала по подозрению в государственной измене в интересах Украины.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по приглашению Владимира Путина посетит церемонию открытия Игр Будущего в Казани.
Глава комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев заявил, что отчёт правительства в Государственной думе состоится в апреле.
Пополнение QIWI-кошелька стало недоступно на фоне заявления ЦБ России об отзыве лицензии на банковские операции.
Заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак предупредил Украину о введении новых ограничений в поставках сельскохозяйственной продукции.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о приходе оттепели в столицу во второй половине недели.
В ФСБ России сообщили о вскрытии деятельности организации из Великобритании «Британский совет» (British Council) на территории Херсонской области, занимавшейся разведкой для Украины.
Соединённые Штаты заявили союзникам, что Россия в скором времени может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки.
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал проведение финала Кубка Азии 2024 года в Катаре.
В двух регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
В одном из крупнейших китайских банков, Bank of China, заявили, что по-прежнему принимают платежи от российских компаний как в рублях, так и в юанях.
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов назвал своих любимых футболистов.
Замглавы российского Министерства иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Украина за десять лет после «евромайдана» превратилась в нищую, вымирающую территорию.
Вкладчикам QIWI Банка вернут суммы вклада в размере 100% остатка средств, заявили в ЦБ России.
Военный корреспондент RT Андрей Филатов первым оказался в Авдеевке в момент штурма.
Хоккеист Liga Pro Team Павел Здунов рассказал об атмосфере «Татнефть Арены» после стартовых матчей на Играх Будущего.
Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках турнира «Игры Будущего» в Казани провёл рабочую встречу с министром образования Объединённых Арабских Эмиратов, председателем Главного управления спорта ОАЭ Ахмедом Аль-Фаласи, в ходе которой отметил развитие сотрудничества двух стран в сфере образования, технологий и спорта.
Хоккеист Liga Pro Team Павел Здунов прокомментировал удачный старт команды и победы в первых двух противостояниях Игр Будущего.
США показали своё истинное отношение к людям, наложив вето в Совбезе ООН на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».
Центробанк России сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у QIWI Банка.
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком».
Юрист Сергей Коломийцев предупредил, что неправильное хранение органических и минеральных удобрений на даче может привести к штрафу в размере до 7 тыс. рублей.
Замглавы российского Министерства иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Россия не видит заинтересованности Соединённых Штатов и их союзников в мирном урегулировании ситуации вокруг Украины.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем и передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что положение ВСУ оставляет желать лучшего.
Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев высказал мнение, что село Крынки олицетворяет собой бездушие и безразличие Владимира Зеленского к военнослужащим Вооружённых сил Украины.
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился секретом своей результативности.
Вандалы осквернили православное кладбище в Мангистауской области. Посольство России в Казахстане надеется, что хулиганы будут найдены в ближайшее время и понесут наказание.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибудет в Казань с визитом для участия в открытии Игр Будущего.
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили Авдеевку достаточно быстро, но после долгой подготовки.
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
До 1 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины пропали без вести при отступлении из Авдеевки, пишет газета The New York Times со ссылкой на украинских солдат.
Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.
Начальник Генштаба ВС России Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации.
Украинская сторона сбивает менее 20% воздушных целей в Харьковской области.
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Запад рассматривает выход из конфликта на Украине только через призму войны.
«Виннипег Джетс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).