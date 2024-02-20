Тулси Габбард: Белый дом жертвует украинцами ради американского ВПК

В Вашингтоне так и норовят втянуть США в чужие войны — и ради этого не скупятся жизнями других людей. Такое мнение высказала экс-конгрессвумен Тулси Габбард в эфире Fox News. Она рассказала про своих подруг на Украине, которые уже два года живут в страхе за своих мужей, ненавидя США за то, что они встают на пути мирных переговоров. США наживаются на войнах, при этом руша судьбы сотен тысяч человек, заявляет политик.

Как вы думаете, Тулси, как люди реагируют на то, что Байден, Камала Харрис и Блинкен обходят студенческие городки и, по сути, выступают за то, чтобы США вступили в войну за страны Восточной Европы? Неужели они думают, что это сыграет им на руку в политическом плане, что наше общество так и переполняет желание пойти ва-банк?

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший член палаты представителей США: В этом и заключается печальная и отвратительная правда — такие люди, как Блинкен, Хиллари Клинтон и другие, которые так и рвутся пойти и поучаствовать в войнах в других странах, готовы жертвовать ради этого жизнями других людей.

Я была на Украине несколько раз. Я ездила туда во время службы в Королевском военно-морском резерве, во время службы в Ираке в 2005 году. И там, на Украине, я нашла замечательных подруг, которые сейчас в ужасе от того, что их мужей собираются насильно призвать в армию для участия в этой войне. Они возмущены тем, что США встают на пути попыток мирного урегулирования войны.

И опять же кто за всем этим стоит и кто на этом наживается? В жертву приносятся жизни украинцев — почти 500 тысяч человек. А тем временем люди, которые подпитывают военно-промышленный комплекс, говорят: «Нет, продолжайте вести войну». Потому что они не хотят ставить под удар себя и своих детей.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2024 года.