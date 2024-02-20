Тулси Габбард: Белый дом жертвует украинцами ради американского ВПК
Как вы думаете, Тулси, как люди реагируют на то, что Байден, Камала Харрис и Блинкен обходят студенческие городки и, по сути, выступают за то, чтобы США вступили в войну за страны Восточной Европы? Неужели они думают, что это сыграет им на руку в политическом плане, что наше общество так и переполняет желание пойти ва-банк?
ТУЛСИ ГАББАРД, бывший член палаты представителей США: В этом и заключается печальная и отвратительная правда — такие люди, как Блинкен, Хиллари Клинтон и другие, которые так и рвутся пойти и поучаствовать в войнах в других странах, готовы жертвовать ради этого жизнями других людей.
Я была на Украине несколько раз. Я ездила туда во время службы в Королевском военно-морском резерве, во время службы в Ираке в 2005 году. И там, на Украине, я нашла замечательных подруг, которые сейчас в ужасе от того, что их мужей собираются насильно призвать в армию для участия в этой войне. Они возмущены тем, что США встают на пути попыток мирного урегулирования войны.
И опять же кто за всем этим стоит и кто на этом наживается? В жертву приносятся жизни украинцев — почти 500 тысяч человек. А тем временем люди, которые подпитывают военно-промышленный комплекс, говорят: «Нет, продолжайте вести войну». Потому что они не хотят ставить под удар себя и своих детей.
Дата выхода в эфир 20 февраля 2024 года.