Хотя конгресс США не принял законопроекта о финансировании зарубежных конфликтов, обучение и снабжение украинской армии продолжается — в ущерб американской, сообщает канал Daniel Davis / Deep Dive. Деньги, выделенные на Вооружённые силы США, не тратятся по назначению, поскольку приоритетом для Байдена является Украина, а не национальная безопасность, возмущается ведущий подкаста.

Как так вышло, что, согласно этой статье, министр армии Кристин Вормут — главный гражданский руководитель в войсках, решающий, на что тратить значительную часть бюджета, — рассказала CNN, что, по её прогнозам, армии придётся, цитирую, «в каком-то смысле обокрасть Петра, чтобы заплатить Павлу»?



«Каждый дополнительный доллар, который у меня есть... очень важно решить, куда я направлю этот доллар. И я постоянно делаю выбор: потратить его на казармы? Потратить на стимулы для поступающих на службу? На учения? На модернизацию? У меня нет свободных денег, чтобы просто пожертвовать их на что-то из этого». Нет, она заявляет, что «в то время, как американское финансирование для Украины иссякло, обучение украинских войск продолжилось, потому что президент считает его критически важным».



Итак, министр армии США говорит: «Мне надо обокрасть одних, чтобы заплатить другим». Это значит, что вместо статей расходов, предусмотренных бюджетом для нашей армии, нам теперь приходится отдавать часть денег Украине. Даже притом, что деньги иссякли, президент своим указом всё равно передаёт наше вооружение Украине. Даже притом, что деньги иссякли, мы по-прежнему обучаем украинские войска. Несмотря на то что по закону на это нет денег. Ведь президент заявил, что это критически важная операция!



Знаете, я много раз говорил на этом канале, что всё это создаёт угрозу для нашей национальной безопасности. Мы же тратим наши ракеты, наши артиллерийские снаряды, опустошаем наши запасы вооружений, отдали в общей сложности 5000 военных транспортных средств: танков, Bradley, артиллерийских систем, грузовиков — всего, что угодно, — украинской стороне. Это значит, что наши запасы уже меньше. Два миллиона артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра. Сотни миллионов других боеприпасов.



Если бы нам внезапно пришлось воевать, наши возможности вести длительные боевые действия будут снижены. Они уже снижены, и потребуется много лет, чтобы восстановить всё потерянное. Это само по себе создаёт угрозу для нашей национальной безопасности. Это и так достаточно плохо. Теперь же выясняется, что дела обстоят гораздо хуже!



Не только всё вышесказанное верно — теперь мы знаем, что саму армию… что деньги забирают из нашего бюджета. Деньги не тратят на то, на что их выделял конгресс! Деньги, выделенные на нашу армию, перенаправляют украинской армии.



Я всегда говорил, и сегодня в том числе, что не существует реалистичного пути к военному успеху Украины. Не существует. То есть все эти деньги просто выбрасывают. Всё, что мы делаем, это пустая трата денег, пустая трата усилий. Потому что успех невозможен. Но теперь мы узнаём, что вдобавок мы ещё и снижаем нашу национальную безопасность: крадём у американской армии, чтобы заплатить украинской.



Почему это нормально? Почему? Почему американскую общественность должно устраивать, что нашей национальной безопасности наносится ущерб, что у нашей армии забирают деньги, так что она не может обучаться и готовиться к войне на случай, если нам самим придётся воевать, и эти деньги отдают другой стране? Даже притом, что конгресс США даже не давал на это согласия! Почему это нормально?



Дата выхода в эфир 19 февраля 2024 года.