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The Hill: политический разлад в США добавляет Путину уверенности в своих действиях

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Президент России Владимир Путин чувствует себя всё более уверенно на фоне успехов российских войск на поле боя и бездействия США в отношении одобрения конгрессом военной помощи ВСУ, пишет издание The Hill. В то же время Путин не питает иллюзий по поводу того, что в Вашингтоне могло измениться мышление, ведь, несмотря на внутренние дрязги и споры, подавляющее большинство как демократов, так и республиканцев твёрдо стоят на стороне Киева. Как бы то ни было, политические и тактические победы России повлияли на настроение российского лидера в лучшую сторону.
The Hill: политический разлад в США добавляет Путину уверенности в своих действиях
AP
Взятие Авдеевки стало первой значительной военной победой российских войск на Украине за несколько месяцев. Сдача города украинскими солдатами является не только символической, но и стратегической потерей для ВСУ. В то же время республиканцы продолжают блокировать законопроект о выделении военной помощи Украине в конгрессе, пишет газета The Hill.
 
Помимо этого, Владимир Путин ворвался в американскую политическую и общественную жизнь, встретившись с Такером Карлсоном для редкого интервью западному журналисту, заявив при этом, что он предпочёл бы, чтобы Джо Байден победил на грядущих ноябрьских президентских выборах в Соединённых Штатах.
 
По мнению политических экспертов, российский лидер и Россия в целом «вновь обрели уверенность», которой они обладали до начала спецоперации на Украине, и главным образом это происходит из-за задержки согласования и отправки американской военной помощи для формирований ВСУ. В этой связи Путин «может быть уверен», что перспективы России «улучшатся», поскольку разлад во внутренней политике США стал для Кремля величайшей возможностью добиться успехов в войне с Западом и в конечном итоге бросить вызов Вашингтону, отмечает автор статьи.
 
Частично стратегия Москвы состоит в том, чтобы измотать противника и укрепить позиции российских войск в ожидании, когда западные союзники Украины устанут ей помогать. Джо Байден недавно заявил, что он не уверен, что ещё один город не падёт из-за задержки одобрения конгрессменами выделения помощи Киеву.
 
С точки зрения Кремля, может показаться, что трещины в поддержке Украины со стороны США наконец-то начинают расширяться. Однако Москва также прекрасно осознаёт, что поддержка Киева в целом в американском истеблишменте остаётся сильной, несмотря на внутренние дрязги и споры по поводу наведения порядка на границе с Мексикой.
 
По мнению источников газеты, Путин понимает, что отсутствие американской помощи Украине является результатом политических игр в Вашингтоне, а не изменением мышления американских политиков, поскольку на Капитолийском холме подавляющее большинство республиканцев и демократов поддерживают ВСУ. Как бы то ни было, политические и тактические успехи России повлияли на настроение Путина в лучшую сторону, подчёркивает издание The Hill.
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Hill США Северная Америка
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