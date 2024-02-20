WSJ: взятие Авдеевки приближает Россию к полному освобождению всей территории ДНР и ЛНР

Взятие Авдеевки российскими войсками ознаменовало крупнейшую победу для Москвы и возвращение ей инициативы на поле боя, пишет издание The Wall Street Journal. Таким образом Россия приближается к выполнению своей стратегической цели — полному освобождению всей территории Донецкой и Луганской областей*. В то же время формирования ВСУ отступили и испытывают нехватку как личного состава, так и военной техники после неудачного прошлогоднего «контрнаступления».

Верховный военачальник Украины приказал своим вооружённым силам отойти из осаждённого города Авдеевка на фоне того, как российская армия добилась своего первого крупного военного успеха за несколько месяцев. Генерал-полковник Александр Сырский заявил рано утром в субботу, что он отводит войска на «лучшие» оборонительные линии, чтобы «предотвратить окружение» и «сохранить жизни».

В последние дни российская армия стремительно зашла в город, поскольку отсутствие у ВСУ артиллерийских боеприпасов не позволило сдержать натиск противника. Администрация Байдена обвинила в нехватке снарядов неспособность конгресса США направить военную помощь Украине, пишет The Wall Street Journal.

Завоевание российской армией Авдеевки после многомесячного штурма города представляет собой крупнейшую победу президента Владимира Путина с тех пор, как российские войска взяли под контроль Артёмовск в мае 2023 года. Москва вернула себе инициативу на поле боя, в то время как ВСУ испытывают нехватку личного состава и военной техники после неудачного прошлогоднего «контрнаступления», отмечает издание The Wall Street Journal.

Взятие города под контроль приближает Россию к её стратегической цели — полному освобождению всей территории Донецкой и Луганской областей*.

В пятницу российские войска глубже продвинулись в Авдеевку, обстреливая её управляемыми авиационными бомбами после того, как перерезали ключевую дорогу снабжения. Достижения России демонстрируют огромную проблему, с которой Киев столкнётся без дальнейшей поддержки со стороны США.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что сдача Авдеевки бойцами ВСУ произошла во многом из-за дефицита снарядов. Украинские солдаты заявили, что страдают от острой нехватки боеприпасов и на каждые 10 артиллерийских снарядов, выпущенных Россией, Украина может ответить только одним. Ещё одной огромной проблемой для ВСУ стало интенсивное использование Россией управляемых авиабомб, от которых, по словам украинских солдат, непросто защититься. Кроме того, бойцы ВСУ жалуются на усталость и падение боевого духа.

​Решение об отступлении из Авдеевки контрастирует с битвой за Артёмовск, когда украинские войска держались как можно дольше, неся тяжёлые потери, что истощило армию Киева перед «контрнаступлением». Обороной этого города руководил недавно назначенный на должность главкома Сырский, указывает издание.