У Украины не хватает времени на обеспечение полноценной подготовки для мобилизованных, которых теперь буквально похищают с улиц городов, констатирует бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Как заключил Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works, это вкупе с отсутствием помощи со стороны США, которой точно не будет как минимум до 1 марта, грозит украинским войскам тем, что им уже скоро придётся перейти в «полноценное отступление».

Залужный не пришёл на заседание украинской Верховной рады, на котором рассматривался законопроект о мобилизации. Похоже, раскол внутри украинских вооружённых сил очень серьёзный.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик Центрального разведывательного управления США: Там есть сторонники Залужного, а есть и некоторое количество сторонников Сырского; утверждается, что у Залужного сторонников больше. Залужный имеет более тесные связи с неонацистскими организациями, ну а Сырский теперь отправляет их в бой, и в бою их убивают и громят.





В украинских кругах — не западных, именно украинских — кое-кто распространяет слухи о том, что Сырский — который родился в России, имеет брата, по-прежнему проживающего в России, чьи родители также живут там и который, как сообщается, признавался в беседах с родителями, что украинцев на дух не переносит — намеренно приносит в жертву ребят из «Азова»* и «Кракена» из-за их неонацистских взглядов, стремясь их изничтожить, дабы они не представляли угрозы в будущем, когда Россия завершит демилитаризацию Украины. Теория эта интересная. Россияне, конечно, всё отрицают, но зачем бы им такое признавать? Когда получает хождение такая хорошая легенда и в неё верят люди, нужно же ведь продолжать её скармливать.





В общем, это один из возможных сценариев, но факты вот в чём: у Украины нет подготовленных солдат. Если ведёшь набор людей — а сейчас это делается силой, то есть, по существу, мужчин просто похищают прямо на улицах, — им всё равно нужно организовать подготовку. А подготовка эта должна занимать минимум три месяца, если всё делать по-хорошему. А если ограничиваться тем, что для галочки изображаешь какую-то тренировку, что-то в стиле: «Вот тебе форма, вот тебе автомат; оружие получил — всё, подготовка закончена, пошёл!», то на поле боя они себя с компетентной стороны не проявят: они же совсем не будут знать ни как вести манёвренный бой, ни как координировать свои перемещения с другими подразделениями, ни как проводить общевойсковые операции с участием военно-воздушных сил и беспилотников... Многие такие вещи — это довольно-таки сложная наука, если людей готовить по-хорошему, и, чтобы ей обучиться, нужно какое-то время. А времени этого у них и нет.

У Украины нет на это времени, а ведь сейчас не запущено никаких процессов для того, чтобы она могла получить не то что помощь от США, а даже «зелёный свет» на её выделение до 1 марта, — а до этого момента ещё две недели. Так что в ближайшие две недели мы увидим со стороны россиян ещё более серьёзное продвижение в зоне конфликта, и такие города, как Часов Яр и другие, могут вскоре пасть. И Украина тогда уже будет в полноценном отступлении. А так близко мы к этому подошли потому, что их измотали: у украинцев нет закрепившихся, эффективных и хорошо оснащённых сил, которые способны делать ответные удары. Просто нет и всё.





Дата публикации 18 февраля 2024 года.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.