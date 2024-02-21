Bloomberg: Россия вернула себе инициативу на поле боя и отодвинула Зеленского на второй план

Скоро начнётся третий год специальной военной операции России на Украине. На днях российские войска одержали важную победу, заняв город Авдеевка на востоке страны. На этом фоне боевой дух солдат ВСУ и настроения в Киеве заметно ухудшились, пишет Bloomberg и приводит хронологию ключевых событий СВО.

Специальная военная операция на Украине продолжается уже два года, российские войска после нескольких месяцев боёв взяли город Авдеевку и перешли в наступление. На этом фоне настроения в Киеве заметно ухудшились, констатирует Bloomberg.

Недавно Зеленский сменил военное руководство в надежде изменить положение дел к лучшему. Однако у ВСУ заканчиваются боеприпасы и оружие, а время начала новых поставок неизвестно из-за политических распрей западных союзников.

При этом людские потери в этом конфликте уже стали самыми высокими на европейском континенте со времён Второй мировой войны. Однако точные цифры пока держатся в тайне.

Bloomberg приводит хронологию ключевых событий СВО.

17 февраля 2024 года, российские войска взяли Авдеевку.

ВСУ были вынуждены отступить, а Россия обеспечила себе крупнейшую победу последних месяцев. Главком ВСУ Сырский заявил, что украинские войска переходят к обороне «на более выгодных рубежах».

8 февраля 2024 года, замена главкома ВСУ.

После нескольких недель предположений и спекуляций о расколе в руководстве Украины Зеленский всё-таки отправил в отставку главнокомандующего Валерия Залужного. Такой шаг, по мнению экспертов, лишь усилил неопределённость относительно хода войны.

1 февраля 2024 года, ЕС одобрил пакет помощи.

Лидеры ЕС смогли найти компромисс с Виктором Орбаном, убедив его снять вето с пакета финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. При этом финансирование США по-прежнему не прошло одобрение конгресса. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Мы поддерживаем Украину, и я думаю, что это будет стимулом для США также внести свою справедливую долю».

14 декабря 2023 года, начало переговоров ЕС о членстве Украины.

Страны ЕС начали переговоры с Украиной о перспективах вступления страны в Европейский союз.

8 декабря 2023 года, Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на новый срок.

Российский президент объявил о своём намерении участвовать в президентских выборах. Предвыборная кампания, скорее всего, покажет поддержку СВО населением.

1 ноября 2023 года, Залужный признал тупик.

Валерий Залужный, в то время главком ВСУ, дал интервью журналу The Economist, в котором признал, что война зашла в тупик. Это вызвало раздражение Зеленского, и он публично отверг такую характеристику.

2 октября 2023 года, Байден обещает обеспечить финансирование.

Конгресс США ускоренно принял законопроект о расходах, чтобы избежать закрытия правительства. Однако в нём не упоминается помощь Украине. Джо Байден призвал спикера палаты представителей Кевина Маккарти быстро решить вопрос с финансированием Киева. Противостояние в конгрессе привело к тому, что у США не осталось средств для дополнительных поставок оружия Украине.

22 сентября 2023 года, в Вашингтоне растёт скептицизм.

Зеленский приехал в Вашингтон и попытался убедить местную элиту, что Киев продолжит своё контрнаступление и обязательно добьётся успеха. Однако этот визит разительно отличался от его первой поездки после начала СВО. На этот раз Зеленский столкнулся с растущим скептицизмом в конгрессе.

19 сентября 2023 года, корабль с зерном вышел из украинского порта.

Киев бросил вызов российской морской блокаде, и первое за два месяца судно с зерном покинуло один из черноморских портов.

4 сентября 2023 года, Зеленский увольняет министра обороны.

Зеленский объявил о значительных перестановках в кабинете министров в рамках борьбы с коррупцией.

28 августа 2023 года, Киев заявил о прогрессе в наступлении.

ВСУ объявили о прорыве части российской обороны на юго-востоке страны. Киев утверждает, что наметился медленный прогресс в расчистке сильно заминированных районов.

5 августа 2023 года, Россия повышает уровень опасности в Чёрном море.

Украина атакует нефтяной танкер в Чёрном море. Киев предупредил, что порты могут оказаться под угрозой в связи с обострением ситуации в этом регионе.

17 июля 2023 года, Россия заявила о прекращении зерновой сделки.

Спустя почти год Россия объявила о прекращении зерновой сделки по экспорту украинского зерна, которая была редким примером сотрудничества во времена конфликта. Этот шаг усилил неопределённость в отношении мировых поставок продовольствия и ударил по ключевым покупателям, таким как Испания и Египет.

24 июня, 2023 года, бунт Пригожина.

Наёмники Пригожина пошли в сторону Москвы. Владимир Путин выступил с обращением, в котором осудил бунт. После заключения сделки люди Пригожина вернулись назад.

9 июня 2023 года, начало контрнаступления ВСУ.

Началось широко разрекламированное контрнаступление украинской армии. На снимках с поля боя были замечены новые танки и боевые машины стандарта НАТО.

6 июня 2023 года, разрушение Каховской ГЭС.

После взрыва гигантской плотины Киев поспешил обвинить Москву в развязывании экологической катастрофы. Россия, в свою очередь, отрицает обвинения и заявляет, что за взрывом стоит Украина.

29 мая 2023 года, Россия наносит авиаудары по военным объектам.

Россия усилила авиаудары по военным объектам на всей территории Украины для срыва контрнаступления. В частности, в результате удара по авиабазе на западе страны были повреждены пять самолётов и взлётно-посадочная полоса.

21 мая 2023 года, российские войска взяли Бахмут.

После нескольких месяцев тяжёлых боёв Бахмут перешёл под контроль российской армии.

31 марта 2023 года, МВФ одобрил кредит Украине в размере $15,6 млрд.

Этот шаг стал первым в истории одобрением кредита МВФ стране, находящейся в состоянии войны. Группа кредиторов Украины поддержала эту беспрецендентную сделку, для чего пришлось изменить правила кредитования и продлить мораторий на погашение долга. Кредиторами выступили Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США.

17 марта 2023 года, ордер на арест Путина.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Во многом это был символический шаг, и Москва его проигнорировала.

25 января 2023 года, США и Германия объявили о поставках танков.

Вашингтон и Берлин объявили о поставках первоклассной бронетехники на Украину с целью вытеснить российские войска с занимаемых позиций на востоке страны.

22 декабря 2022 года, Зеленский едет в Вашингтон.

Зеленский совершил свою первую поездку с начала военных действий. Во время выступления в конгрессе он запросил у США военные самолёты и больше денег, подчеркнув, что ведёт борьбу с тиранией.

14 декабря 2022 года, США отправляет системы Patriot.

Вашингтон выполнил одно из основных требований Киева, отправив системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot на Украину.

16 ноября 2022 года, ракета в Польше.

После падения ракеты на территорию Польши НАТО заявило, что нет никаких доказательств того, что это было преднамеренной атакой России. Байден проинформировал своих коллег, что удар был результатом работы украинской ПВО.

11 ноября 2022 года, Украина заняла Херсон.

Российские войска оставили южный город, после чего в него вошли солдаты ВСУ.

30 сентября 2022 года, Россия присоединяет новые территории.

Путин объявил о присоединении новых территорий и обвинил Запад в попытке подчинить его страну.

22 июля 2022 года, зерновая сделка.

Россия и Украина договорились о сделке по поставке зерна через украинские черноморские порты. Целью этого шага было увеличение мировых поставок продовольствия.

18 мая 2022 года, российские войска взяли Мариуполь.

Москва заявила о взятии Мариуполя после длительных боёв. Почти 1000 солдат ВСУ сдались в плен, а Россия получила важный порт.

24 февраля 2022 года, начало СВО.

Российские войска нанесли удары по целям на всей территории Украины. Владимир Путин заявил, что целью СВО является демиталиризация страны и смена действующего правительства.