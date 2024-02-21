Даже сегодня, когда преимущество и мощь России слишком очевидны, власти США говорят, что нынешний год уж точно будет для Киева победным. Как пишет автор The American Conservative, в течение двух лет администрация Байдена и СМИ постоянно лгут американцам о причинах украинского конфликта, его ставках и его ходе.

Бывший советник по России и специальный представитель по международным делам в Госдепартаменте США Джеймс Карден уверен, что в течение двух лет администрация Байдена и средства массовой информации постоянно лгали гражданам США о причинах украинского конфликта, его ставках и его ходе. Как он пишет в материале для The American Conservative, тот факт, что ход конфликта повернулся в пользу России, сейчас слишком очевиден, чтобы его игнорировать, но этого нельзя сказать о властях страны и СМИ. Они продолжают уверять, что этот год точно станет для Киева победным.

«Сегодня вечером я покидаю Киев, более воодушевлённая единством и результатами в отношении 2024 года и его абсолютной стратегической важности для Украины», — заявила Виктория Нуланд в конце января.

Примерно в то же время во время выступления в Немецком фонде Маршалла помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен выразил оптимизм по поводу будущего Украины: «Мы верим, что к концу 2024 года Украина станет сильнее и сможет лучше определять своё будущее».

Однако, продолжает Джеймс Карден, эти заявления — «эквивалент счастливых сказок на ночь, которые истеблишмент рассказывает себе, чтобы забыться и не допустить вторжения в свой мирок реальности, совести и неудач». На деле же ВСУ, по словам бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, потеряли в боевых действиях 500 тыс. человек убитыми, а в месяц они теряют 30 тыс. человек погибшими и тяжело ранеными. Кроме того, лояльная к администрации Байдена газета The New York Times сообщает об украинских «миссиях самоубийц», совершаемых через реку Днепр.

«Эти сообщения противоречат неоднократным заявлениям президента и высокопоставленных чиновников администрации о том, что русские не просто проигрывают — они-де уже проиграли», — пишет автор статьи.

Он также отмечает, что выскокопоставленные чиновники уже второй год твердят, что «Россия уже проиграла эту войну», но, как писал профессор Йельского университета Дэвид Бромвич, «чем неправдоподобнее официальное объяснение, тем острее необходимость подкрепить его непроверенными повторениями, подтверждениями и уточнениями».

Помимо того, что американцам лгут о ходе конфликта, от них также скрывают и его причины. Жителей США уверяют, что российская СВО не была вызвана ни расширением НАТО, ни послемайданной ультранационалистической политикой Украины, ни её отказом выполнять Минские соглашения, ни угрозой Зеленского обзавестись ядерным оружием.

Вместе с тем, заключает автор The American Conservative, ложь властей США касается и того, что поставлено на карту на востоке Украины. Карден видит в нынешней ситуации параллель со лживостью правительства во время войны во Вьетнаме. Тогда власти говорили, что Северным Вьетнамом руководит Китай, цель которого — завоевать Юг, победить американскую мощь и расширить азиатское господство коммунизма. А в декабре 2023 года Байден заявил, что, если Путин захватит Украину, он не остановится на достигнутом, будет продолжать идти вперёд и в итоге американские войска будут сражаться с российскими.