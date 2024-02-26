Guardian: «экзистенциальные угрозы» для Зеленского растут как внутри Украины, так и извне
Третий год военного конфликта обещает стать для Зеленского самым трудным — ему предстоит борьба как с ослабевающей поддержкой Запада, так и с уставшими от войны украинцами. «Политическое давление внутри страны, раскол международной поддержки и перспектива переизбрания Трампа создают экзистенциальные угрозы положению Зеленского», — утверждает The Guardian.
На пресс-конференции в воскресенье Зеленский признал, что многое в будущем Украины зависит от внешних факторов, в частности от настроений в Вашингтоне. «Решающим моментом станут выборы в США, и тогда мы сможем понять, что будет происходить дальше», — эти слова Зеленского, по мнению британского издания, наиболее близки к публичному признанию того, что президентство Трампа станет для Украины «абсолютной катастрофой».
Однако, несмотря на то что украинское общество «истощено войной», большинство украинцев не желают мириться с идеей мирного соглашения. Они верят, что Москва вряд ли согласится на условия Киева — по мнению людей, это всего лишь даст России время пополнить свои запасы и атаковать Украину с новыми силами. В таких условиях перед Зеленским встаёт серьёзный вопрос: пойти против своих принципов и желания населения и сесть за стол переговоров или же продолжать сражаться, однако в условиях угасающей поддержки Запада?
Наконец, не помогают репутации Зеленского и внутренние скандалы, которые он изо всех сил пытается обходить стороной. Когда на пресс-конференции японский журналист спросил, назовёт ли он, наконец, внятную причину увольнения Залужного, Зеленский отрывисто сказал, что это внутреннее дело, и перешёл к следующему вопросу. «Столь же пренебрежительно» он ответил и на вопрос о недавнем скандале, связанном со слежкой за журналистами со стороны СБУ. Как отмечает The Guardian, такое отношение не только не облегчает положение Зеленского, но скорее создаёт у общественности к нему ещё больше вопросов и недоверия.
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