В интервью CNN заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что большая часть денег, выделенных Украине, оседает в Америке, поскольку идёт на производство вооружений. По мнению ведущих The Hill Робби Соаве и Брианы Джой Грей, выгоду от этого получает только влиятельный военно-промышленный комплекс, а вовсе не простые американцы.

БРИАНА ДЖОЙ ГРЕЙ, ведущая Rising: Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, похоже, проговорилась касательно американских вложений в Украину.



ВИКТОРИЯ НУЛАНД, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам: Кстати, мы должны помнить, что основная часть этих денег сразу же возвращается в экономику США, так как идёт на производство этих вооружений.



РОББИ СОАВЕ, ведущий Rising: Тем временем конгрессвумен Нэнси Мейс написала: «Белый дом так и не сформулировал, в чём заключается миссия на Украине». Вчера она заявила Fox News, цитирую: «Чего мы не услышали от Джейка Салливана или Джо Байдена сегодня, да и вообще когда-либо, так это сути нашей миссии на Украине. Они всё ещё не сформулировали эту миссию. Если бы ответ у нас был, мы бы о нём говорили и, возможно, было бы больше поддержки».



Но вернёмся к заявлению Виктории Нуланд, которое, по-моему, показывает всю неправильность их подхода. Они говорят: «Мы обогащаем… Посылать больше денег на Украину — хорошо, потому что мы производим оружие здесь». Послушайте, это просто передача средств от экономики в целом, от налогоплательщиков в руки конкретной индустрии. Конечно, когда вы так делаете, людям в этой индустрии хорошо.



Но это не значит, что для экономики в целом хорошо, когда денег забирают у одного, чтобы передать другому. Вы таким образом не генерируете экономическую деятельность. Потому что люди, у которых вы забрали деньги, могли бы воспользоваться ими для покупки продуктов, или, может быть, для инвестиций, или для строительства. Они бы направили эти деньги на экономическую деятельность.



Так что принуждение отдавать деньги другой группе не приносит пользы экономике в целом. Определённо, приносит пользу оборонной индустрии. Это-то нас и беспокоит: в какой значительной степени наша внешняя политика контролируется, находится под влиянием людей, непосредственно извлекающих выгоду из интервенций, которые, как многие из нас опасаются, на деле вредят нашей национальной безопасности!



БРИАНА ДЖОЙ ГРЕЙ: Есть нечто глубоко извращённое в том, что некоторые из политических принципов не приемлют какого-либо перераспределения ресурсов в интересах бедных или, скажем, финансирования инфраструктурных проектов, приносящих пользу всем американцам, но при этом говорят, что хорошо тратить миллиарды долларов, если часть их просачивается в оборонную индустрию. Это именно то цикличное вмешательство военно-промышленного комплекса, о котором нас так пророчески предупреждали 60-70 лет назад.



Дата выхода в эфир 26 февраля 2024 года.