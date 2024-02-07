Скотт Риттер: Зеленский — современный Пиноккио, которого дёргают за верёвочки американские кукловоды

Зеленский стал примером наивысшей формы американского тотального контроля, заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Более того, он потерял доверие политического и военного истеблишмента и отчаянно пытается спасти ситуацию, меняя людей в правительстве. Это начало конца. Не осталось даже намёка на независимого политического субъекта, за него всё решают вашингтонские кукловоды.

Как вы считаете, Виктория Нуланд отправилась туда, чтобы дать своё благословение… Я забыл его имя… Ну, знаете, тот генерал, глава разведки, которого Зеленский хочет поставить на место Залужного.

СКОТТ РИТТЕР: Я думаю, этого парня зовут Буданов. Ну как, это не её благословение. Я думаю, она ничего не благословляет, она просто диктует. Она пришла туда, усадила их и продиктовала, как будут развиваться события дальше. Она сказала: будет так. А они просто это приняли.

Ведь речь не только о том, чтобы соединить Зеленского и Буданова в одной песенке. Речь о том, чтобы убедить Залужного принять такой ход и не начать гражданскую войну. Помните, когда Залужный отказался уходить в отставку, его поддерживали все вооружённые силы Украины. «Мы поддерживаем Залужного».

Да, это начало гражданской войны. Это начало конца. Это то, что приводит к государственному перевороту. Нуланд полетела туда, чтобы остановить переворот. Чтобы напомнить Залужному, что если он начнёт этот переворот, это будет повсюду, и Америка ни за что его не поддержит. Что ему следует отойти в сторону.

А она села и продолжила играть в создателя королей, и говорить: этот будет тем-то, а вот этот вот этим. Потому что речь-то не только о ВСУ, эта встряска носит системный характер. Каждый аспект деятельности правительства, гражданский и военный, разрушится. Потому что у нынешнего правительства нет решения проблемы.

А Зеленскому отчаянно требуется найти людей, которые будут за него делать работу. Он ведь потерял доверие украинских военных. Он потерял доверие большинства представителей политического истеблишмента. Поэтому ему надо создать новое правительство, которое по крайней мере будет прислушиваться к его инструкциям, продиктованным ему Соединёнными Штатами.

Это наивысшая форма американского контроля. Мы зашли и, по сути, устранили всякое представление о Зеленском, как о независимом политическом субъекте. И вот что произошло в итоге. Он просто превратился в современного Пиноккио с кучей привязанных верёвочек, а его кукловоды говорят ему, что делать.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2024 года.