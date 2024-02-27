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Breaking Points: американские СМИ и политики «проглотили» ложь Зеленского о заниженном числе потерь

Материал представлен в переводе ИноТВ
Киев продолжает требовать у Запада ещё больше оружия, при этом украинскую армию уже с трудом комплектуют личным составом в возрасте около 50 лет — однако Владимир Зеленский заявляет, что потери Украины составили лишь около 31 тыс. убитых, а потери России якобы уже в 10 раз больше. Эти пропагандистские заявления абсолютно расходятся с реальной ситуацией на местах. Однако американские СМИ и политики молча «проглотили» откровенную ложь Зеленского, подчёркивает ведущий передачи Breaking Points Саагар Энджети.

Двухлетняя годовщина с момента начала конфликта на Украине наступила и прошла. Украинский президент Зеленский выступил по этому поводу с речью, в которой попросил от Запада увеличить помощь.

Но во время этого выступления он также сделал заявление, мимо которого мы просто не можем пройти молча — потому что это реально демонстрирует, насколько прямо сейчас распространены заблуждения внутри украинского правительства, и как среди американского народа действительно распространяют умышленную ложь.

Давайте покажем это на экране! В своей речи Зеленский напрямую заявил, Кристал, что общее число погибших украинских солдат сейчас составляет 31 тысячу человек — хотя даже издание The New York Times сообщало, что «по словам официальных лиц США, это число приближается к 70 тысячам».

Причём я бы сказал, что обе эти оценки значительно занижают количество людей, погибших в ходе конфликта. Потому что если мы просто сопоставим это со всем тем, что мы знаем — даже учитывая предыдущие оценки, учитывая количество ампутаций, а также учитывая тот факт, что если лишь 31 тысяча человек погибла, — почему же тогда средний возраст украинских военнослужащих сейчас составляет около 50 лет?

И зачем тогда вы хватаете на улицах инвалидов, 45-летних одноногих людей и тому подобное, кто уже раньше уволился, чтобы снова взять их на военную службу? Почему тогда 650 тысяч мужчин в расцвете сил, как вы знаете, также сбежали из страны? И поэтому мы знаем, что больше населения там тоже нет...

Так что учитывая, что знаем количество уехавших и знаем прежнюю численность населения Украины — скорее всего, реальное число исчисляется сотнями тысяч. И это гораздо больше, как вы понимаете, чем эти оценки.

Пожалуй, я просто снова приведу здесь эту публикацию, которая была в The New York Times всего несколько месяцев назад — и о которой они, похоже, забыли: что даже по данным официальных лиц США, общее число потерь, включая убитых и раненых (причём это было ещё в августе 2023 года, а с тех пор, вероятно, их стало ещё на несколько тысяч десятков тысяч больше), составляло 500 тысяч человек.

А теперь они заявляют, как вы знаете, что русские потеряли ещё больше. Это возможно, с точки зрения общей вероятности, но мы не знаем, каковы в действительности эти цифры? И мы точно не знаем, реально ли они достигают 300 тысяч человек, как утверждают украинцы.

Однако причина, Кристал, по которой я считаю, что просто обязан об этом рассказать, заключается в том, что в нашей стране есть люди, которые всему этому верят! Включая в том числе и The (New York) Times, представителей СМИ, которые указывают на это, как на некое свидетельство «победы» украинских сил.

И опять же, Кристал, они с невозмутимым видом заявляют, что потеряли убитыми 31 тысячу человек, а русские при этом потеряли 300 тысяч... Это означает, что либо они обладают самой эффективной защитой в истории человечества — либо они лгут.

И это прискорбно. Потому что они просят ещё больше оружия и больше поддержки, хотя при этом с трудом могут завербовать даже людей старше 50 лет. В рядах Вооружённых сил Украины есть даже 70-летние, которых отправляют на передовую. И многие из них просто массово сдались в плен недавно, в ходе одного из крупнейших стратегических поражений за последние годы на поле боя.

Очень похоже на то, что реальная ситуация на местах и эти пропагандистские заявления уже расходятся на историческом уровне. Но тем не менее, многие люди среди истеблишмента этой страны, включая представителей средств массовой информации, по-прежнему целиком «заглатывают» эту наживку.

Дата выхода в эфир 26 февраля 2024 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Breaking Points США Северная Америка
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