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Le Figaro: словами об отправке военных на Украину Макрон хочет отвлечь внимание от внутренних проблем

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Журналисты французской газеты Le Figaro задумались, почему президент Эммануэль Макрон вдруг заговорил о вероятности отправки военных из западных стран на Украину. Они отмечают, что такие заявления резко противоречат позиции, которую Париж долго отстаивал, о недопущении резкой конфронтации с Россией.
Le Figaro: словами об отправке военных на Украину Макрон хочет отвлечь внимание от внутренних проблем
AP
Журналисты Le Figaro в своей редакционной статье задаются вопросом, почему президент Эммануэль Макрон решил заявить о возможности отправки солдат на Украину. «Не пытался ли глава государства отвлечь внимание от своих домашних проблем после кадровых перестановок и политически катастрофических аграрных событий?»
 
От руководителей ожидают мудрости, но Эммануэль Макрон «словно в восторге от своей способности отменить табу простой тирадой». И его не останавливает то, что его позиция выглядит противоречивой. Так, он до последнего проповедовал умиротворение Владимира Путина, а теперь он первым заговорил о ведении войны непосредственно с Россией. При этом он оказался в изоляции, поскольку его партнёры сразу же сообщили, что подобные планы даже не обсуждаются.  
 
«Поэтому мы должны задать себе вопрос: чего добивается Эммануэль Макрон, облачаясь в одежды поджигателя войны? Произвести впечатление на Путина?» — вопрошает автор статьи. Однако он отмечает, что такие угрозы должны сопровождаться надёжным сдерживающим потенциалом, ведь Путин нечувствителен к предупреждениям, откуда бы они ни исходили.
 
«Подготовить западное общественное мнение к неизбежному ухудшению обстановки?» — полагает автор статьи.  Но эффект вполне может оказаться противоположным ожидаемому: сдержанные европейские силы могут консолидироваться, а избиратели станут в большей степени отстраняться от политического процесса. Они не станут поддерживать идею стратегической автономии Европы, за которую ратует Макрон, если она прямо приведёт к конфронтации с Россией.
 

«Остаётся наименее славное объяснение, но, видимо, наиболее вероятное на данном этапе», пишет автор статьи: после всех потрясений внутри Франции Макрон как будто надел плащ военачальника перед лицом Путина. При этом он не использовал ни войска, ни боеприпасы, а лишь слова, как уже было прежде, когда он звал коалицию бороться против ХАМАС, пишет Le Figaro. 

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источник
Le Figaro Франция Европа
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