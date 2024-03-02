Bloomberg: противостоять Путину не получается, потому что Макрон и Шольц не могут договориться
На территории украинского города Харькова прогремело несколько взрывов.
Многое в записи разговора немецких военнослужащих об ударах по России говорит о том, что запись является подлинной, говорится в публикации Bild.
В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы.
«Монако» и «Пари Сен-Жермен» не смогли выявить победителя в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.
В «Реал Сосьедад» дали понять, что рады вызову полузащитника Арсена Захаряна в сборную России по футболу.
Страны Евросоюза разблокировали порядка €2 млрд из собственных фондов для Венгрии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефана Де Кеерсмакера.
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не собирается принимать предложение Вячеслава Дацика провести поединок по правилам бирманского бокса.
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что арбитры полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае слишком жёстко наказали Андрея Рублёва.
Житель Киева Леонид Закутенко несколько лет продавал через интернет яд, который может быть связан с более чем 130 смертями на территории Великобритании, сообщило ВВС после проведения расследования.
Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский нанёс поражение Владиславу Ковалёву на турнире Ural FC 6 в Москве.
Киев в ближайшие недели может получить первую партию артиллерийских боеприпасов, которые закупили члены Евросоюза по инициативе Праги у третьих стран.
Российская команда SpeedRussians одержала победу в соревнованиях по Speedrun на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
Иван Власов одержал победу на турнире по танцевальному симулятору на Играх Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.
Стала известна дата проведения реванша между бойцами смешанных единоборств Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.
Девушка за рулём Lexus не справилась с управлением и разбила несколько машин в Санкт-Петербурге.
Фура врезалась в ограждение моста в американском штате Кентукки и повисла над рекой.
Российский боец смешанных единоборств Иван Емельяненко нанёс поражение иранцу Али Хейбати на турнире Ural FC 6 в Москве.
Иван Косников завоевал главный приз на турнире по VR ритм-симулятору на Играх Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.
Наезд на пешеходов в польском Щецине не квалифицируется как теракт. Об этом сообщил заместитель коменданта западнопоморской воеводской комендатуры полиции Марек Яштал.
Военным расчёта БПЛА 15-й ОМСБр удалось попасть ещё в один американский танк после уничтожения первого Abrams на Авдеевском направлении.
Завершился четвёртый день группового этапа Standoff 2 + лазертаг на Играх Будущего, который в эти дни проходит в Казани.
Военкор RT Александр Яремчук пообщался с бойцом с позывным Рассвет, который уничтожил первый Abrams на СВО.
Несколько человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении 15 машин на автомагистрали M23 в британском графстве Суссекс.
Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной, признался, что хулиганы украли номера с его автомобиля в Санкт-Петербурге.
Президент США Джо Байден снова оконфузился, пообещав переброску гумпомощи по воздуху на Украину вместо сектора Газа, сообщает пресс-пул Белого дома.
Агенты национальной полиции Испании применили силу против протестующих фермеров.
Завершились полуфинальные матчи YOTA фиджитал-MOBA MLBB на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
Представители ВС Франции и ещё 15 стран проведут с 4 по 15 марта учения AsterX 2024 по противодействию угрозам в космосе.
Украинские войска не смогут защитить Харьков, пока не получится оттеснить россиян, заявил Владимир Зеленский.
Руководство московского «Спартака» приняло решение провести домашний матч 20-го тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом» в «Лужниках».
Электричка сбила трёх человек на станции Крутое Московской железной дороги в Орехово-Зуеве.
«Монако» опубликовал состав на матч 24-го тура чемпионата Франции по футболу с «Пари Сен-Жермен».
Власти Соединённых Штатов пытаются выработать договорённости по прекращению огня в секторе Газа.
Российский голкипер «Каролина Харрикейнз» Пётр Кочетков получил первую престижную награду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Минобороны ФРГ инициировало проверку возможного перехвата сообщений ВВС Германии на фоне заявлений в СМИ о записи разговора военных по поводу планов атаки на Крымский мост, сообщает DPA со ссылкой на представителя ведомства.
Первый в истории России олимпийский медалист по сноуборду Николай Олюнин рассказал, куда потратил призовые за серебряную медаль Игр в Сочи.
Россия готова и в дальнейшем вносить вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта, заявили в российском МИД.
Первый в истории России олимпийский медалист по сноуборду Николай Олюнин рассказал, за счёт чего ему удаётся побеждать на соревнованиях в 32 года.
Воздушно-космические силы России нанесли удары по месту базирования террористов в провинции Идлиб в Сирии.
Петербургский СКА потерпел поражение на своём льду от нижегородского «Торпедо» в стартовом матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газпром International Limited начал конкурсную процедуру по продаже активов в Северном море.
Президент США Джо Байден подписал согласованный конгрессом временный бюджет правительства.
Первая в мире фиджитал-свадьба состоялась сегодня в Городе Игр Будущего в Казани.
Во Франции допустили одобрение возможности пересекать украинскую границу для спецназа и других военных подразделений.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева выразила мнение, что цены на нефть марки Brent в марте сохранятся на уровне $80—85 за баррель с тенденцией к повышению.
Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов дал советы по уходу за машиной в начале марта.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о развитии центра компетенции в робототехнике.
Наехавший на пешеходов в польском Щецине имеет психическое заболевание, сообщил западнопоморский воевода Адам Рудавский.
Завершились матчи 1/4 финала турнира по Газпром фиджитал-футболу на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
В Тюмени загорелся рейсовый автобус, сообщили в региональном главке МЧС.