Bloomberg: противостоять Путину не получается, потому что Макрон и Шольц не могут договориться

Заявления Макрона неоднозначны. Посыл у него был правильный, уверен политический эксперт и бывший директор по стратегическому планированию НАТО Фабрис Потье. В интервью Bloomberg он заявил, что французский лидер не заручился заранее поддержкой своих коллег по НАТО. Это вызвало негативную реакцию и в итоге подорвало возможности нагнетать обстановку и противодействовать Путину.

Я думаю, что оно двояко (заявление Макрона. — ИноТВ). Когда речь идёт об ошибках коммуникации. Это франко-германский альянс в его худшем состоянии. Началось с того, что канцлер Шольц объяснил, почему он не будет поставлять Taurus, крылатую ракету большой дальности.

И то, как он это объяснил, на самом деле подарило Владимиру Путину целую кулинарную книгу, в которой говорится: «Я не могу поставить Taurus, потому что мне придётся направить немецких специалистов на украинскую территорию», а это вообще-то технически не совсем точно.

Это можно сделать из Берлина или из других мест, то есть заняться наведением на цель. Так что всё началось с Шольца. Он передал Владимиру Путину полное руководство по эскалации конфликта в отношении крылатых ракет большой дальности.

А потом за ним последовал Эммануэль Макрон, пошутивший о двусмысленности стратегии, что, на мой взгляд, является правильным посылом. Он сказал, что мы не собираемся сообщать, что мы собираемся и чего не собираемся делать. А именно такие ошибки мы всегда допускаем, когда занимаемся такого рода конфликтами, мы каждый раз заявляем, чего делать не собираемся.

И в этом случае Макрон был прав. Однако он зашёл немного далеко в том смысле, что, очевидно, что у него не было консенсуса. Не было поддержки со стороны других западных лидеров НАТО, когда он говорил о сохранении двусмысленности в отношении того, должно ли быть больше войск НАТО на этой украинской территории.

И это вызвало негативную реакцию: и США, и Великобритания, и Германия заявили, что никогда не сделают этого. Так что это не вариант. И это, я думаю, во многом подорвало наш инструментарий для, по сути, нагнетания конфликта, чтобы как бы отодвинуть границы дозволенного в отношении Владимира Путина.

Дата выхода в эфир 01 марта 2024 года.