В ответ на слова Макрона о возможной отправке французских войск на Украину коммунисты объединились с призывами к миру, рассказывает L’Humanité. Глава партии Фабьен Руссель призвал к переговорам «для остановки спирали войны», а молодые лидеры от имени сверстников отказались становиться «потерянным поколением».
Руководители Французской коммунистической партии (ФКП) раскритиковали заявления Эммануэля Макрона о возможной отправке французских солдат на Украину, пишет L’Humanité. Пока разжигатели войны разъезжают по телестудиям, коммунисты объединяют усилия для призыва к миру.
Национальный секретарь ФКП Фабьен Руссель заявил, что «необходимо испробовать все возможности для остановки спирали войны». На платформе X (бывший Twitter) он призвал стремиться к «началу переговоров, которые позволят достичь прекращения огня и вывода российских войск». Для этого бывший кандидат в президенты предлагает мобилизовать силы ООН и миротворцев.
Кандидат коммунистов на выборах в Европарламент Леон Деффонтен и генеральный секретарь Движения молодых коммунистов Ассан Лейкуль в открытом письме, опубликованном газетой Marianne, от имени французской молодёжи отказались становиться «потерянным поколением». По их словам, воинственно настроенные группы «готовы пожертвовать молодёжью на фронте, куда они не пойдут». «В случае конфликта на фронт всегда отправляют детей рабочих, фермеров, ремесленников или медработников — редко детей буржуа», — подчёркивают авторы послания, обвиняя Макрона в «одиночной дипломатической импровизации, опасной и губительной для коллективной безопасности».
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