Всё больше французских политиков призывают власти страны вернуться к здравому смыслу в отношении украинского конфликта, пишет Entereprendre. После слов Макрона о возможности отправки европейских войск на Украину против этой меры высказались бывшие члены правительства и представители основных политических партий в стране.

Всё больше французских политиков призывают власти страны вернуться к здравому смыслу в отношении украинского конфликта, констатирует создатель французского ежемесячника Entereprendre Робер Лафон. После слов Макрона о возможности отправки европейских войск на Украину давний соратник Эммануэля Макрона и экс-министр времён Миттерана Жан-Пьер Шевенман призвал президента защищать интересы Парижа, а не Киева.

К сдержанности в отношении конфликта и сохранению нейтральной позиции призывают также бывший премьер-министр страны Доминик де Вильпен, член партии «Республиканцы» Франсуа-Ксавье Беллами, экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен и другие видные общественные и политические деятели.

Сам Лафон также присоединяется к этому хору голосов и призывает Францию организовать мирные переговоры по Украине в Париже. «Давайте успокоим ситуацию и найдём способ выбраться из колеи. Франция изобрела дипломатию с Талейраном. Ещё не поздно использовать её с пользой», — отмечает автор статьи.