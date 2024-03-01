Bloomberg: раскол между Макроном и Шольцем вредит усилиям Запада по защите Украины

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Глава МВД Франции: Россия — наш «главный враг» в информационной войне Ouest-France
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WION: вплоть до пожизненного — Канада будет жёстко наказывать хейтеров в сети WION
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В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам почти 17 млн рублей
Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает мошенников, которым пенсионерка передала почти 17 млн рублей.
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В Москве пройдёт посвящённый Николаю Бердяеву фестиваль «Судьба России»
Первый литературно-музыкальный фестиваль «Судьба России», приуроченный к 150-летнему юбилею со дня рождения философа Николая Бердяева, откроется 6 марта в Государственном музее имени А.С. Пушкина.
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В УрФО построят 12 автодорог и школу в 2024 году
В Уральском федеральном округе в этом году построят 12 дорог и школу на 1200 мест по программе развития инфраструктуры в новых микрорайонах «Стимул».
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Леопард из нацпарка Приморья преодолел 200 км до нового места обитания
Специалисты национального парка «Земля леопарда» сообщили, что чудом выживший леопард Leo 260M замечен в Лазовском районе Приморского края. Это максимально далёкое от его популяции место.
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Сурдолог Вылегжанина рассказала о безопасном уровне громкости наушников
Врач-сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина назвала ограничения по уровню громкости наушников для здоровья.
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В Челябинской области 77 детей родились 29 февраля
В Челябинской области 29 февраля появились на свет 77 новорождённых.
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В Челябинске возведут десять жилых комплексов по программе КРТ
Вице-мэр Челябинска Надежда Рыльская рассказала о реализации программы комплексного развитии территорий (КРТ).
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Специалист Кутузов рассказал о пользе замораживания «лишних» продуктов
Директор по работе с предприятиями общественного питания «Юнилевер Фуд Солюшнз» Андрей Кутузов рекомендовал замораживать продукты, чтобы продлить срок их годности.
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В Самарской области промпроизводство выросло в январе на 10,5%
В Самарской области объём промышленного производства в январе текущего года вырос на 10,5% по сравнению с январём 2023 года.
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Диетолог Михалёва: есть до 30 г шоколада в день полезно для здоровья
Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала, что шоколад — это мощный антиоксидант, который крайне полезен для организма.
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.
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Ветеринар Шеляков рассказал о рисках перевозки в самолёте ряда пород собак
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с RT рассказал о породах собак, которых нельзя перевозить в самолёте.
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В ЦБ России сообщили о планах ввести надзорный рейтинг за банками
Центробанк России намерен ввести надзорный рейтинг за банками в 2026 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Василевский назвал «жизненно важным противостоянием» для Исмаилова бой с Токовым
Российский боец Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от реванша между бывшим претендентом на титул Bellator в среднем весе Анатолием Токовым и Магомедом Исмаиловым.
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В Кривом Роге произошли взрывы
Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области.
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Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе.
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Василевский вспомнил, как выходил на схватку с высокой температурой
Российский боец Вячеслав Василевский рассказал, как проводил поединок с высокой температурой.
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ФСБ сообщила о задержании жителя ЛНР за шпионаж в пользу украинских спецслужб
Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали жителя ЛНР за шпионаж в пользу спецслужб Украины.
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В Петербурге в контейнере с бананами нашли наркотики
Таможенники в Санкт-Петербурге обнаружили 11 кг кокаина в контейнере с бананами.
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WSJ: в проекте договора России и Украины допускалось членство в ЕС, а не НАТО
В проекте договора между Россией и Украиной о мире в апреле 2022 года отмечалось, что Киев может добиваться членства в ЕС.
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В Москве наградили победителей XV Спартакиады среди федеральных органов власти
В Малом зале Государственного Кремлёвского дворца Центральный спортивный совет государственной службы совместно с Профсоюзным спортивным клубом провёл церемонию награждения по итогам XV Спартакиады среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации.
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Винер: в мире не соблюдают девиз «Быстрее, выше, сильнее»
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что в России продолжают следовать девизу «Быстрее, выше, сильнее», который нарушают в остальном мире.
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Навального похоронили в Москве
Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве.
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Минобороны России провело успешный учебно-боевой пуск «Ярса» с Плесецка
Минобороны России провело успешный учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» с испытательного космодрома Плесецк.
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Почётными гостями матча сборных России и Сербии в Москве станут режиссёр Кустурица и актёр Бикович
Почётными гостями матча сборных России и Сербии в Москве станут режиссёр Эмир Кустурица и актёр Милош Бикович, а также сербские футболисты Милош Красич и Михайло Пьянович.
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Шевченко и Плицев победили в лыжных спринтах в прологе Кубка России по биатлону
Биатлонисты Наталия Шевченко и Виктор Плицев стали победителями пролога в формате лыжного спринта на 100 м на этапе Кубка России в Уфе.
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Эксперты RT проведут дискуссию «Международная журналистика в горячих точках»
Эксперты RT расскажут о работе военных корреспондентов в ходе дискуссии «Международная журналистика в горячих точках» на Всемирном фестивале молодёжи.
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В Днепропетровске произошёл взрыв
В украинском городе Днепропетровске произошёл взрыв.
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В ЯНАО рассказали о предоставлении жилья медикам
В Ямало-Ненецком автономном округе с начала 2024 года медработники получили 18 квартир.
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Синоптик Вильфанд спрогнозировал солнечные выходные в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал тёплую и солнечную погоду в Москве на выходных, 1—3 марта.
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Гладков: ВСУ атаковали село Коновалово Белгородской области дроном-камикадзе
Окраина села Коновалово Волоконовского района Белгородской области подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Мишустин: правительство будет реализовывать послание Путина в ближайшие шесть лет
Правительству России предстоит в ближайшие шесть лет реализовывать положения, озвученные российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
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Нагорных: Тикнизяна не устроило предложение «Зенита» по трансферу
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных раскрыл детали несостоявшегося перехода защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».
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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в ряде областей на Украине, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
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Российская дзюдоистка Гилязова выиграла турнир Большого шлема в Ташкенте
Российская дзюдоистка Сабина Гилязова победила на турнире Большого шлема в Ташкенте.
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Адвокат заявил, что дело об отмывании средств против блогера Лерчек прекращено
Дело об отмывании средств в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) закрыто, её уголовное преследование прекращено. Об этом RT сообщил адвокат блогера, партнёр АБ ЕПАМ Константин Третьяков.
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Специалист Кудасова: начальный кариес можно лечить
Заведующая кафедрой стоматологии медицинского факультета университета «Синергия», доктор медицинских наук, доцент Екатерина Кудасова рассказала об особенностях лечения начальной стадии кариеса.
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Депутат назвал прямой агрессией обсуждение удара по Крымскому мосту в Германии
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT назвал прямой агрессией то, что представители бундесвера обсуждали подготовку к удару по Крымскому мосту.
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Компания из Москвы займётся развитием инфраструктуры для электрокаров в Удмуртии
Власти Удмуртии и компания из Москвы заключили соглашение в рамках стратегии развития электротранспорта на территории республики. Компания применит меры стимулирования спроса на электромобили в регионе с одновременным развитием зарядной инфраструктуры.
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Исполком ОКР озвучит первые предложения по участию россиян в Олимпиаде 14 марта
Стало известно, когда исполком Олимпийского комитета России (ОКР) озвучит первые предложения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года.
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Нутрициолог Веселова назвала вредные пищевые привычки
Нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Екатерина Веселова рассказала о вредных привычках во время приёма пищи.
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Премьер Эстонии отказалась называть Путина президентом России
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что отказывается называть Владимира Путина президентом России.
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Тимошенко обвинила Зеленского в чрезмерной консолидации власти
Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Владимир Зеленский не должен злоупотреблять имеющейся у него властью.
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.
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Развожаев: в Севастополе работают силы ПВО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работают средства ПВО.
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Metaratings: «Спартак» может разорвать контракт с Промесом в случае судимости в ОАЭ
«Спартак» может расторгнуть трудовое соглашение с нападающим Квинси Промесом.
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Губернатор Севастополя объявил о воздушной тревоге
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге.
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Медведев: немцы превратились во врагов после слов военных ФРГ о Крымском мосту
Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев после публикации в СМИ обсуждений офицеров бундесвера на тему атаки на Крымский мост выразил мнение, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.
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Daily Mail: желавшие служить украинцы отказываются умирать на войне Зеленского
Граждане Украины, желавшие в 2022 году вступить в ВСУ, теперь отказываются умирать в «войне Зеленского». Об этом сообщает издание Daily Mail.
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РБК: ФСБ проводит проверку QIWI Банка
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят проверку QIWI Банка.