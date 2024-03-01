Bloomberg: раскол между Макроном и Шольцем вредит усилиям Запада по защите Украины

Публичные споры между главами ФРГ и Франции подчёркивают давние трудности двух лидеров в совместной работе. Недавние амбициозные заявления Эммануэля Макрона о возможном размещении войск на Украине были поспешно опровергнуты Олафом Шольцем. Такая нарастающая напряжённость несёт угрозу Киеву, который в последнее время терпит неудачи на поле боя.

Публичные разногласия между лидерами Франции и Германии возникли в самый неподходящий для Украины момент. Заявления Эммануэля Макрона о возможном размещении войск на Украине были намеренно двусмысленными и имели целью создать «неопределённость» в сознании российских военных, пишет Bloomberg.

Однако амбициозное послание французского президента явно противоречило пожеланиям руководства Германии, после чего Олаф Шольц поспешно публично опровергнул позицию Макрона, как только она попала в заголовки газет. Канцлер Германии категорически исключил возможность отправки войск европейскими странами.

Споры между главами ФРГ и Франции подчёркивают давние трудности двух лидеров в совместной работе. Кроме того, нарастающая напряжённость угрожает Киеву, который в последнее время терпит неудачи на поле боя. По словам источника издания, Макрон считает Шольца лидером без смелости и амбиций, который не способен мыслить на долгую перспективу. В то же время в Берлине Макрона считают монархической фигурой, которая с лёгкостью придумывает грандиозные идеи, но не справляется с их воплощением в жизнь.

Ссора между союзниками Украины произошла в тяжёлый момент военной кампании ВСУ по отражению натиска российских войск. Из-за задержек с поставками военной помощи со стороны Запада, Киев обеспокоен тем, что российская армия сможет прорвать украинскую оборону к лету. Мнение о том, что Германия делает недостаточно для ВСУ, раздражает канцлера, учитывая, что его страна потратила на военную помощь гораздо больше, чем её сосед по Рейну.