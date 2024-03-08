NYT: Макрона раскритиковала оппозиция за предложение отправить военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами французской оппозиции, чтобы обсудить с ними усиление военной помощи Украине. Однако вместо этого он получил большой шквал критики из-за недавних высказываний об отправке военных на Украину, пишет The New York Times.
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами основных политических партий, чтобы обсудить усиление поддержки Украины. Но те его активно раскритиковали за слова, сказанные про возможность отправки военных на Украину, пишет The New York Times.
Так, Жордан Барделла, возглавляющий крайне правую партию «Национальное объединение», раскритиковал президента за то, что он готов поддержать Украину «без ограничений» и «без красных линий». Этот подход он назвал «безответственным и чрезвычайно опасным для мира во всём мире».
Других политиков аргументы президента тоже не убедили. Секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель охарактеризовал позицию президента как «готовую к эскалации» и «опасную».
Лидер Партии зеленых Марин Тонделье заявила, что Макрон проявил «дилетантство», занял вызывающую тревогу позицию, «чтобы продемонстрировать свою мужественность».
«Теперь ясно, что в преддверии выборов в Европарламент, которые состоятся в июне, Украина будет центральным вопросом для Франции, а Макрон попытается представить крайне правых и левых как помощников России», — пишет The New York Times.
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