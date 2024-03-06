TVL: Макрон настаивает — война с Россией неизбежна

«Ему нужен золотой город, чтобы блеснуть», — говорят журналисты французского альтернативного телеканала TVL про президента Эммануэля Макрона, который отправился в Прагу и сделал там ряд неоднозначных заявлений. В частности, он сказал: «Я считаю, что наши две страны осознают, что происходит в Европе. Тот факт, что война пришла на наши земли, что силы, которые стало невозможно остановить, расширяют угрозу, нападая на нас с каждым днём всё сильнее».

Ему нужен золотой город, чтобы блеснуть. Во вторник Эммануэль Макрон был в чешской Праге, чтобы поддержать инициативу своего коллеги Петра Павела купить 800 тысяч боеприпасов за пределами Европейского союза, чтобы отправить их на Украину. Иными словами, не только из кошельков государств ЕС оплачивается братоубийственная война, которую стоило бы избежать, но, больше того, они будут помогать работе оборонной промышленности неевропейских стран, даже американской. Отличный результат! В Праге у Эммануэля Макрона также выпала возможность высказаться по поводу того, какую роль должны европейцы играть в этом конфликте.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Мы в Европе, безусловно, приближаемся к такому моменту, когда будет важно не проявлять трусость. Нам никогда не хочется видеть грядущих драм, нам никогда не хочется видеть, что происходит. И я считаю, что наши две страны осознают, что происходит в Европе. Тот факт, что война пришла на наши земли, что силы, которые стало невозможно остановить, расширяют угрозу, нападая на нас с каждым днём всё сильнее.

С уставшим лицом, с синяками под глазами, непричёсанный, французский президент продолжил свои речи, свои воинственные и непоследовательные заявления, сделанные на прошлой неделе.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Коллективный анализ пришёл к консенсусу, что через несколько лет нужно быть готовым к тому, что Россия нападёт на вышеупомянутые страны. Так что, очевидно, и все с этим согласны, что в основе своей вся наша безопасность сегодня находится под угрозой.

Идея не исключать возможной отправки военных на Украину навлекла на Эммануэля Макрона шквал критики со стороны большой части его европейских партнёров, но также со стороны Вашингтона. Но французский президент не привык извиняться, даже когда его выносит за пределы его полосы — ни больше, ни меньше — как несколько дней назад сказал Жан-Люк Меланшон.

ЖАН-ЛЮК МЕЛАНШОН, сопредседатель института Ла Боэси, основатель партии «Непокорная Франция»: Во внешней политике Франции происходят неконтролируемые заносы и фантастические заявления, вроде предложений раскрыть ядерный зонтик над всей Европой.

Неконтролируемый занос, который после общения с большинством ещё будет назван стратегической двусмысленностью, на что требуется смелость. Эту концепцию вывел в теории в своём «Искусстве войны» знаменитый китайский генерал Сунь Цзы. Но она очень плохо сочетается с дипломатией Франции с тех пор, как пришли Эммануэль Макрон и Стефан Сежурне, министр иностранных дел, который постоянно в разъездах.

К его образу прибавляются недавние заявления президента, которые объясняют, цитата, что он оказывается «вступать в логику эскалации». И это в то время, когда его заявления, сделанные на прошлой неделе, подлили масла в огонь на международной арене. Хоть они и сюрреалистические, но озадачивают.

Но мы знаем, что исполнительная власть способна на всё, и по этой черте мы её и узнаём. И это причина ещё больше полагаться на их вернейшего союзника во Франции — СМИ. Так, несмотря на очевидную ошибку, которую совершил Эммануэль Макрон во время пресс-конференции, посвящённой помощи Украине, журналисты-прислужники, которые смогли попасть на пресс-конференцию Елисейского дворца, спокойно объясняют, что Владимир Путин готовит танки к захвату Европы.

Дата выхода в эфир 05 марта 2024 года.