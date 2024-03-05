Экс-советник Меркель: поставив Taurus Германия «стала бы участником войны»

Германия правильно делает, что не поставляет ракеты Taurus на Украину, считает бывший советник Меркель, экс-генерал Эрих Вад. Скандал с утечкой разговора командования немецких ВВС Вад использовал для того, чтобы ещё раз указать на свою позицию, что Германии и Западу ни в коем случае нельзя становиться «участником войны». В комментарии Berliner Zeitung Вад также поблагодарил Макрона за то, что тот заставил все страны НАТО чётко сказать, что они не пошлют войска на Украину.

AP

Экс-генерал Эрих Вад не удивлён, что офицеры бундесвера оказались объектом слежки российских спецслужб. Военный советник канцлера Ангелы Меркель напомнил, что «это также происходит между дружественными странами», имея в виду прослушку телефона Меркель со стороны США. Отставной военный считает, что Писториус несёт личную ответственность за расследование утечки разговора.



Комментирую публикацию разговора офицеров ВВС ФРГ, Вад подчеркнул, что считает правильным решение Шольца не поставлять ракеты Украине. «Поставка Taurus и связанное с этим предоставление солдат, которые смогут управлять системой вооружения, являются явным участием в войне», — подчеркнул Вад для Berliner Zeitung.



Кроме того, Вад поблагодарил Макрона, за его высказывание о западных войсках на Украине, потому что оно «привело к явному отказу всех наших союзников стать участниками войны». «Даже США не хотят прямой военной конфронтации с Россией».