Разговор офицеров люфтваффе, ставший достоянием общественности, ясно говорит о том, что ФРГ больше не соблюдает обещания данные России при объединении страны, считает Айнар Кох, многолетний глава парламентской редакции Bild. В гостевой статье для Deutschland Kurier он указывает, что немецкие офицеры обсуждают, как в обход парламента тайно отправить солдат на Украину. Его ужасает, что в Германии никто не возмущён этим.

Германия готовится перейти очередную красную линию, а «слово канцлера Шольца не стоит выеденного яйца», — замечает Айнар Кох, многолетний глава парламентской редакции Bild (1992–2003) в гостевой статье для Deutschland Kurier. Об этом, по мнению Коха, свидетельствуют опубликованная аудиозапись разговора офицеров люфтваффе.

Кох отмечает, что Германия при объединении обещала России «что только мир будет исходить с немецкой земли», но в конфликте на Украине уже не раз нарушила собственные обещания данные в договоре со странами победителями нацисткой Германии об объединении. В этот раз ФРГ, однако, заходит особенно далеко, потому что её офицеры обсуждали не что иное, как нарушение конституции, то как лучше отправить тайно солдат на Украину в обход парламента.



На Шольца, выступающего против поставок Киеву Taurus надежды нет, считает Кох. Канцлер известен своей «забывчивостью» и его позиция уже «превратилась в простое посмешище из-за безответственной болтовни генералов». Но самое пугающее — нет протестов «на немецких улицах и площадях против разжигания войны немецкими генералами».