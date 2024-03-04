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Колумнист Deutschland Kurier: Германия нарушила обещания данные при объединении

Материал представлен в переводе ИноТВ
Разговор офицеров люфтваффе, ставший достоянием общественности, ясно говорит о том, что ФРГ больше не соблюдает обещания данные России при объединении страны, считает Айнар Кох, многолетний глава парламентской редакции Bild. В гостевой статье для Deutschland Kurier он указывает, что немецкие офицеры обсуждают, как в обход парламента тайно отправить солдат на Украину. Его ужасает, что в Германии никто не возмущён этим.
Колумнист Deutschland Kurier: Германия нарушила обещания данные при объединении
AP

Германия готовится перейти очередную красную линию, а «слово канцлера Шольца не стоит выеденного яйца», — замечает Айнар Кох, многолетний глава парламентской редакции Bild (1992–2003) в гостевой статье для Deutschland Kurier. Об этом, по мнению Коха, свидетельствуют опубликованная аудиозапись разговора офицеров люфтваффе.

Кох отмечает, что Германия при объединении обещала России «что только мир будет исходить с немецкой земли», но в конфликте на Украине уже не раз нарушила собственные обещания данные в договоре со странами победителями нацисткой Германии об объединении. В этот раз ФРГ, однако, заходит особенно далеко, потому что её офицеры обсуждали не что иное, как нарушение конституции, то как лучше отправить тайно солдат на Украину в обход парламента.
 
На Шольца, выступающего против поставок Киеву Taurus надежды нет, считает Кох. Канцлер известен своей «забывчивостью» и его позиция уже «превратилась в простое посмешище из-за безответственной болтовни генералов». Но самое пугающее —  нет протестов «на немецких улицах и площадях против разжигания войны немецкими генералами».
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