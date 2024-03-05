Phoenix: оппозиция рассчитывает использовать утечку из бундесвера против Шольца

Немецкая оппозиция рассчитывает использовать аудиозапись разговора командования люфтваффе против Шольца. Флориан Хан из ХСС в эфире Phoenix заявил, что опубликованный разговор командования ВВС ФРГ опровергает аргументацию Шольца и показывает, как можно поставить ракеты Taurus Украине. Он считает, что Шольц должен объясниться перед парламентом за «огромный ущерб» от публикации и по своей позиции относительно Taurus.

Насколько велик ущерб для Германии?

ФЛОРИАН ХАН, уполномоченный ХСС по обороне: Ну, ущерб, конечно, огромный. Во-первых, оттого, что этот разговор сам по себе был опубликован. Это также показывает, что Россия, естественно, активно занимается слежкой за коммуникациями, и это не так уж удивительно. И, конечно, это также прискорбно, потому что содержание, конечно, взрывоопасное. Из него ясно следует следующее, а именно то, что военные эксперты утверждают, что для Taurus не нужно присутствие солдат бундесвера на Украине и они однозначно могут быть доставлены на Украину. То, что канцлер исключил только на прошлой неделе. То есть тут что-то не сходится.



Вы проговорили это, что есть разница между оценкой военных и тем, что утверждал канцлер Шольц в последние несколько дней, недель и месяцев. Какой вывод вы делаете из этого? Сознательно ли канцлер сказал неправду?

ФЛОРИАН ХАН, уполномоченный ХСС по обороне: Я прихожу к выводу, что федеральный канцлер, как минимум, явно проигнорировал чёткий совет военных экспертов, действительно знающих дело. И по другим причинам, которые мы до сих пор не знаем, решили не поставлять Taurus на Украину.



Уже на выходных звучали различные идеи о том, как можно было бы предоставить соответствующую информацию в парламентской форме, а также другими способами. (Военная разведка. — ИноТВ) MAD уже участвует, но как это выглядит из парламента? Витает идея комитета парламентского контроля, но есть и идея следственной комиссии от ваших коллег или специального заседания комитета обороны. На что мы могли бы, вероятно, рассчитывать?

ФЛОРИАН ХАН, уполномоченный ХСС по обороне: Ну, мы, конечно, ожидаем, что федеральное правительство для начала объяснится перед парламентом, во-первых, что произошло, а во-вторых, как возникли те несоответствия в содержании, о которых я сказал. И мы хотим услышать это от самого канцлера, потому что только он может объяснить, почему он не передаёт Taurus, хотя аргумент, который он сам привёл, на самом деле недействителен, как мы узнали из разговора.



Дата публикации 04 марта 2024 года.