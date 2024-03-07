France info: безответственная крайность — лидер французских правых отчитал Макрона за слова об отправке войск на Украину

11:12
Две станции московского метро украсили розами по случаю 8 Марта
К Международному женскому дню на некоторых станциях московского метро появилось праздничное оформление. Теперь пассажиры могут сделать красивые фотографии на фоне роз.
11:11
Бастрыкину доложат о ситуации с избитой под Челябинском школьницей
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки, инициированной по факту избиения несовершеннолетней в Челябинской области.
11:10
WSJ: возведение ВСУ обороны вдоль фронта не привело к существенным результатам
Усилия украинской армии по возведению оборонительных укреплений вдоль линии фронта не привели к существенным результатам. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников и украинских военных.
11:09
Дворкович: работаем над организацией турнира претендентов в Торонто
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о ситуации касательно виз на участие в турнире претендентов.
10:59
В Новосибирске загорелись два частных дома
В Новосибирске произошло возгорание двух частных жилых домов.
10:58
В украинской разведке заявили, что на стороне Киева служат наёмники из 50 стран
Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о наличии наёмников из более чем 50 государств в так называемом международном легионе ГУР.
10:56
Костомаров рассказал, что тренируется минимум два часа в день
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, сколько времени уделяет тренировкам в день.
10:52
BI: Киев допустил ошибку при планировании обороны в районе Авдеевки
Украинское командование допустило огромные ошибки при планировании обороны в районе Авдеевки, сообщило Business Insider.
10:52
Пермский театр сообщил о смерти оперного певца Александра Сибирцева
В Пермском театре оперы и балета сообщили о смерти оперного певца, педагога и музыкального деятеля Александра Сибирцева. Он скончался на 89-м году жизни.
10:52
Синоптик Ильин спрогнозировал ясную погоду в Москве
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT спрогнозировал ясную погоду в Москве и области в ближайшие дни.
10:49
Hürriyet: Турция может провести военную операцию на севере Ирака
ВС Турции планируют провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака.
10:43
Рублёв признался, что ему стыдно за инцидент на турнире в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублёв высказался об инциденте во время полуфинального матча турнира категории ATP 500 в Дубае.
10:40
Фермеры высыпали удобрения перед дворцом правительства Чехии
В Праге проходят протесты чешских фермеров. Возмущённые аграрной политикой властей фермеры высыпали удобрения и солому перед дворцом правительства республики.
10:38
Премьер Туск: Польша хочет, чтобы ЕС отменил данные Украине торговые преференции
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава желает, чтобы Евросоюз отменил все торговые преференции, которые были даны Киеву после начала конфликта.
10:36
У экс-главы отдела тюменского Ростехнадзора изъяли имущество на 15 млн рублей
У бывшего начальника отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора изъяли имущество стоимостью 15 млн рублей.
10:28
Маккиннон обошёл Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон возглавил гонку бомбардиров НХЛ.
10:23
В Тюмени отремонтируют дороги к медучреждениям по нацпроекту
В Тюмени в текущем году отремонтируют три участка дорог, ведущих к городским поликлиникам и больницам в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
10:18
СК объявил в розыск около 700 иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ
Следственный комитет России объявил в розыск около 700 иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины.
10:17
«Газпром» просит взыскать с Europol Gaz, Orlen и Ernst and Young более $900 млн
«Газпром» просит арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскать с компании Europol Gaz, а также концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young более $900 млн.
10:17
Правительство повысит социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля
Российское правительство повысит социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля, говорится в заявлении кабмина.
10:15
Генменеджер «Флориды»: мы рады, что Тарасенко поборется с нами за Кубок Стэнли
Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито прокомментировал переход российского нападающего Владимира Тарасенко.
10:11
Bloomberg: Байден намерен увеличить бюджет Пентагона, но снизить расходы на F-35
Администрация американского лидера Джо Байдена планирует запросить у конгресса США увеличение расходов на оборону в 2025 финансовом году на 1%, до $849,8 млрд.
10:05
The War Zone: Запад впечатлён масштабами производства беспилотников в России
Западные эксперты впечатлены масштабами производства беспилотных летательных аппаратов «Герань».
10:02
Медведева рассказала о самом ярком событии в жизни после завершения карьеры
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какое событие было самым ярким после завершения спортивной карьеры.
10:02
Украинский пленный рассказал, что получил обморожение ног во время службы в ВСУ
Украинский военный Владимир Бугарь, который был взят в плен в Авдеевке, рассказал, что получил обморожение ног во время службы в Вооружённых силах Украины.
09:55
Пётр Ян: я в возрасте Умара Нурмагомедова уже был чемпионом, и его это задевает
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян высказался о возможном поединке с соотечественником Умаром Нурмагомедовым.
09:53
Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Макеевке
Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Макеевке Донецкой Народной Республики.
09:52
Собянин: в Москве закупят 3000 прокатных электровелосипедов в этом сезоне
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице планируют закупить 3 тыс. новых электровелосипедов для городского проката в 2024 году.
09:51
Более двух тысяч жителей ЮВАО Москвы получили квартиры по реновации за зиму
Этой зимой более 2,1 тыс. москвичей получили новое жильё по реновации в 34 новостройках Юго-Восточного административного округа (ЮВАО).
09:51
Представители московской пищевой промышленности представили свою продукцию в ОАЭ
Семь компаний из Москвы, специализирующихся на производстве пищевой продукции, представили свои товары в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии при содействии центра поддержки экспорта «Моспром».
09:50
Politico связала отказ Шольца идти ва-банк ради Киева с желанием переговоров
Отказ канцлера Германии Олафа Шольца идти ва-банк в поддержке Киева может говорить о том, что германское руководство намерено склонить украинскую сторону к мирным переговорам с Россией. Об этом пишет издание Politico.
09:43
Ограничения на потребление электроэнергии вводят в Киргизии из-за ремонта ГЭС
Ограничения на потребление электроэнергии вводятся в Киргизии из-за ремонта двух ГЭС.
09:41
Ян рассказал о подготовке к бою с китайцем Ядонгом на UFC 299
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян высказался о подготовке к поединку с китайцем Сонгом Ядонгом на UFC 299.
09:33
В Одесской области объявили воздушную тревогу
На территории Одесской области Украины объявили воздушную тревогу.
09:32
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
Объекты инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения.
09:26
Фицо: Чехия поставила под угрозу отношения со Словакией из-за Украины
Власти Чехии отменой межправительственных консультаций со Словакией поставили под угрозу отношения между двумя странами из-за разных взглядов на ситуацию на Украине.
09:24
После аварии на ТЭЦ в Шагонар доставят 17 модульных котельных
После аварии на теплоэлектростанции (ТЭЦ) в город Шагонар в Республике Тыва доставят 17 модульных котельных с целью обеспечения теплоснабжения.
09:23
Собянин: строительство станции метро «Новаторская» завершат до конца 2024 года
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что готовность станции «Новаторская» Троицкой линии метро составляет более 80%. Основные работы по её возведению планируют завершить до конца 2024 года.
09:22
Костомаров заявил, что будет поддерживать россиян на Олимпиаде в Париже
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что будет поддерживать российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.
09:16
На Сахалине военного осудили за неоднократное уклонение от службы
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к шести годам лишения свободы по делу о неоднократном самовольном оставлении части.
09:13
Бертуцци: в матче с «Баффало» Самсонов был рок-звездой
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Тайлер Бертуцци высказался об игре голкипера Ильи Самсонова в матче с «Баффало Сэйбрз».
09:08
Объект критической инфраструктуры повреждён в подконтрольном Украине Херсоне
Объект критической инфраструктуры повреждён в подконтрольном украинским властям городе Херсоне.
09:00
29 очков Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Милуоки» в матче НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» нанёс поражение «Милуоки Бакс» в матче НБА.
08:59
Почти треть домов в Шагонаре осталась без тепла после ЧП на ТЭЦ
Около трети жилых домов в тувинском Шагонаре осталось без тепла в результате ЧП на ТЭЦ.
08:52
Пострадавших на Шагонарской ТЭЦ поместили в реанимацию в Красноярске
Восьмерых пострадавших в результате происшествия на Шагонарской ТЭЦ в Республике Тыва поместили в реанимацию в Красноярске.
08:50
24 сейва Георгиева помогли «Колорадо» разгромить «Детройт» в матче НХЛ
«Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:50
В Нигерии заявили, что не поддадутся давлению Запада на фоне контактов с Россией
Нигерия не поддастся давлению со стороны Запада касательно сотрудничества с Россией.
08:44
Передача Зуба не спасла «Оттаву» от поражения в матче с «Анахаймом»
«Оттава Сенаторз» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
08:43
Марочко: российская авиация наносит серьёзный ущерб ВСУ на Донецком направлении
Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о росте безвозвратных потерь ВСУ на Донецком направлении в связи с активным применением российскими войсками авиации.
08:36
Делегация КНДР после ВФМ-2024 посетит Москву
Делегация КНДР после Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи планирует посетить Москву для укрепления связей.