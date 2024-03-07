France info: безответственная крайность — лидер французских правых отчитал Макрона за слова об отправке войск на Украину

Глава французской правой партии «Республиканцы» Эрик Сьотти назвал безответственными слова Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских войск на Украину, сообщает France info. По его мнению, это заявление было обусловлено предвыборной борьбой президента с партией Марин Ле Пен, однако изолировало Францию среди союзников.

Слова Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских войск на Украину являются «своего рода крайностью» и преследуют политические цели, заявил в эфире France info глава французской партии «Республиканцы» Эрик Сьотти.

По мнению политика, заявление президента было не только несвоевременным, оно также «изолировало Францию» среди партнёров, ни один из которых не захотел поддержать французского лидера. Он также видит за словами Эммануэля Макрона подтекст, связанный с внутренней политикой Франции. Макрон хочет предстать «военным лидером» в поединке с партией Марин Ле Пен «Национальное объединение» на предстоящих выборах в Европарламент, поясняет французский депутат.

Таким образом, заявление президента не является ошибкой, а было сделано преднамеренно, убеждён Сьотти. С его точки зрения, эти слова «безответственны», и он намерен поговорить об этом с президентом на запланированной в четверг встрече главы государства с лидерами партий.