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Полянский: политики ЕС пытаются добиться прямого столкновения России и НАТО

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Перспектива краха киевского режима порождает среди некоторых европейских политиков желание добиться прямого столкновения России и НАТО.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Сложно толковать иначе позицию французского президента Макрона о необходимости введения войск альянса на Украину для предотвращения краха киевского режима»,— цитирует дипломата ТАСС.

Ранее Полянский заявил, что утечка из бундесвера подтверждает наличие западных советников на Украине.

Также, по его словам, простым украинцам угрожают лишь собственные силы ПВО.

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