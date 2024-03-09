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Полянский: простым украинцам угрожают лишь собственные силы ПВО

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что жизням гражданских лиц на Украине угрожают лишь непрофессиональные действия сил их собственной противовоздушной обороны.

По его словам, мирные украинцы неоднократно могли убедиться, что Россия наносит удары лишь по объектам, связанным с военным потенциалом киевских властей.

«Мы уже много раз на конкретных примерах доказывали, что высокоточные удары российских ВКС по объектам на Украине, связанным с военным потенциалом киевского режима, не несут опасности для не находящихся на них мирных жителей этой страны», — цитирует дипломата ТАСС.

Также Полянский заявил, что утечка разговора немецких военных о возможной атаке на Крымский мост дала России подтверждение того, что американские, британские и европейские советники непосредственно находятся на Украине.

Кроме того, он отметил, что Россия не планирует устранять Владимира Зеленского.

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