Полянский: простым украинцам угрожают лишь собственные силы ПВО
По его словам, мирные украинцы неоднократно могли убедиться, что Россия наносит удары лишь по объектам, связанным с военным потенциалом киевских властей.
«Мы уже много раз на конкретных примерах доказывали, что высокоточные удары российских ВКС по объектам на Украине, связанным с военным потенциалом киевского режима, не несут опасности для не находящихся на них мирных жителей этой страны», — цитирует дипломата ТАСС.
Также Полянский заявил, что утечка разговора немецких военных о возможной атаке на Крымский мост дала России подтверждение того, что американские, британские и европейские советники непосредственно находятся на Украине.
Кроме того, он отметил, что Россия не планирует устранять Владимира Зеленского.