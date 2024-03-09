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Полянский: Россия не планирует устранять Зеленского

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не планирует устранять Владимира Зеленского.

Об этом информирует РИА Новости.

«Неужели вы и правда думаете, что, если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? И постарайтесь ответить. Только честно», — сказал Полянский.

Ранее Зеленский после сообщений СМИ о том, что его кортеж находился в Одессе во время взрыва 6 марта, подтвердил, что видел взрыв.

Позже зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что, если была бы поставлена цель попасть по кортежу в Одессе, — попали бы.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Зеленский должен ответить на публичном судебном процессе за убийства херсонцев и разрушение региона.

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