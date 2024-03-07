Медведев — об ударе в Одессе: была бы цель, попали бы по кортежу

Была бы поставлена цель попасть по кортежу в Одессе — попали бы, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Вот всем всё очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было.

И то, что была бы цель поставлена — попали бы», — написал он в Telegram.

Медведев выразил сожаление в связи с тем, что воля случая «карающим перстом не решила судьбу первого генитального музыканта иначе».

Ранее «СТРАНА.ua» со ссылкой на местные паблики сообщала, что кортеж Зеленского был замечен в Одессе 6 марта, когда в городе произошёл взрыв.

Официально поездку Зеленского в Одессу украинские власти до этого не подтверждали.

По информации российского Министерства обороны, армия России 6 марта нанесла высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, в котором готовились к боевому применению безэкипажные катера ВСУ.

Владимир Зеленский после сообщений СМИ о том, что его кортеж находился в Одессе во время взрыва 6 марта, подтвердил, что видел взрыв.