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МО: ВС России нанесли удар по ангару с безэкипажными катерами ВСУ в Одессе

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Армия России 6 марта нанесла высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, в котором готовились к боевому применению безэкипажные катера ВСУ, заявило Министерство обороны Российской Федерации.
МО: ВС России нанесли удар по ангару с безэкипажными катерами ВСУ в Одессе
  • РИА Новости

Удар был нанесён в 11:40 мск.

«Цель удара достигнута. Объект поражён», — заявило министерство.

Утром украинские СМИ сообщили, что взрыв произошёл в Одессе.

В этот же момент стало известно, что в городе был замечен кортеж Владимира Зеленского.

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