МО: ВС России нанесли удар по ангару с безэкипажными катерами ВСУ в Одессе

Армия России 6 марта нанесла высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, в котором готовились к боевому применению безэкипажные катера ВСУ, заявило Министерство обороны Российской Федерации.

РИА Новости

Удар был нанесён в 11:40 мск. «Цель удара достигнута. Объект поражён», — заявило министерство. Утром украинские СМИ сообщили, что взрыв произошёл в Одессе. В этот же момент стало известно, что в городе был замечен кортеж Владимира Зеленского.