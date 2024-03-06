МО: ВС России нанесли удар по ангару с безэкипажными катерами ВСУ в Одессе
Армия России 6 марта нанесла высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, в котором готовились к боевому применению безэкипажные катера ВСУ, заявило Министерство обороны Российской Федерации.
- РИА Новости
Удар был нанесён в 11:40 мск.
«Цель удара достигнута. Объект поражён», — заявило министерство.
Утром украинские СМИ сообщили, что взрыв произошёл в Одессе.
В этот же момент стало известно, что в городе был замечен кортеж Владимира Зеленского.
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