Зеленский заявил, что видел сегодня взрыв в Одессе

Владимир Зеленский после сообщений СМИ о том, что его кортеж находился в Одессе во время взрыва 6 марта, подтвердил, что видел взрыв.

Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе. Видео брифинга опубликовал одесский «7 канал».

«Мы не только слышали, мы видели сегодня удар», — заявил Зеленский.

Ранее «СТРАНА.ua» со ссылкой на местные паблики сообщала, что кортеж Зеленского был замечен в Одессе 6 марта, когда в городе произошёл взрыв.

Официально поездку Зеленского в Одессу украинские власти до этого не подтверждали.

По информации российского Министерства обороны, армия России 6 марта нанесла высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, в котором готовились к боевому применению безэкипажные катера ВСУ.