RT в Telegram
Подпишись

Зеленский заявил, что видел сегодня взрыв в Одессе

Короткая ссылка
Владимир Зеленский после сообщений СМИ о том, что его кортеж находился в Одессе во время взрыва 6 марта, подтвердил, что видел взрыв.
Зеленский заявил, что видел сегодня взрыв в Одессе
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе. Видео брифинга опубликовал одесский «7 канал».

«Мы не только слышали, мы видели сегодня удар», — заявил Зеленский.

Ранее «СТРАНА.ua» со ссылкой на местные паблики сообщала, что кортеж Зеленского был замечен в Одессе 6 марта, когда в городе произошёл взрыв. 

Официально поездку Зеленского в Одессу украинские власти до этого не подтверждали.

По информации российского Министерства обороны, армия России 6 марта нанесла высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, в котором готовились к боевому применению безэкипажные катера ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить