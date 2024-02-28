Сальдо: Зеленский должен ответить на судебном процессе за убийства херсонцев

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский должен ответить на публичном судебном процессе за убийства херсонцев и разрушение региона.

«За убийства херсонцев, разрушение материального достояния региона с Зеленским должны разговаривать следователи, прокуроры и судьи», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Сальдо выразил готовность выступить свидетелем обвинения на публичном процессе.

Ранее суд в Москве заочно арестовал экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* за призывы к терроризму и фейки об армии.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.