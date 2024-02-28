Сальдо: Зеленский должен ответить на судебном процессе за убийства херсонцев
«За убийства херсонцев, разрушение материального достояния региона с Зеленским должны разговаривать следователи, прокуроры и судьи», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, Сальдо выразил готовность выступить свидетелем обвинения на публичном процессе.
Ранее суд в Москве заочно арестовал экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* за призывы к терроризму и фейки об армии.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.