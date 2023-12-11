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Мирошник: идут дискуссии по поводу трибунала для украинского режима

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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал в эфире белорусского телеканала СТВ о дискуссиях по поводу трибунала для украинского режима.

«Сейчас идут дискуссии, каким образом, как будет оформлена эта структура», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что, чем ближе будет окончание СВО, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у Владимира Зеленского готов вертолёт для эвакуации.

Также экс-морпех США Скотт Риттер отметил, что Зеленский или погибнет на Украине, или сбежит в Майами.

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