Мирошник: идут дискуссии по поводу трибунала для украинского режима
«Сейчас идут дискуссии, каким образом, как будет оформлена эта структура», — сказал дипломат.
При этом он отметил, что, чем ближе будет окончание СВО, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у Владимира Зеленского готов вертолёт для эвакуации.
Также экс-морпех США Скотт Риттер отметил, что Зеленский или погибнет на Украине, или сбежит в Майами.