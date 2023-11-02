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Полковник Макгрегор: Запад презирает Зеленского

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Владимира Зеленского начали презирать в западных странах, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник Макгрегор: Запад презирает Зеленского
  • AP

«Над ним глумятся, он стал объектом презрения. С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько ещё он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами», — сказал он в интервью политологу Гленну Дизену на его авторском YouTube-канале.

По словам Макгрегора, Украина уже проиграла в конфликте с Россией с колоссальными потерями и теперь «дышит на ладан». Он добавил, что сам Зеленский, который раньше на Западе был «героем», теперь является посмешищем в глазах союзников.

Ранее в МИД России заявили, что Зеленский лжёт, говоря о массовой поддержке его «формулы мира».

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