Заявления Владимира Зеленского о том, что его так называемую «формулу мира» поддерживают более 140 стран, являются очередной ложью.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Разумеется, это очередная ложь», — указал дипломат.

При этом он добавил, что Украина и США пытаются склонить государства глобального Юга к поддержке соответствующей «формулы» «обманом и шантажом».

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что поездки Зеленского на Запад уже «набили оскомину».

Также бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что «формула мира» Зеленского абсурдна.