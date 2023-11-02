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МИД: Зеленский лжёт, заявляя о массовой поддержке его «формулы мира»

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Заявления Владимира Зеленского о том, что его так называемую «формулу мира» поддерживают более 140 стран, являются очередной ложью.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Разумеется, это очередная ложь», — указал дипломат.

При этом он добавил, что Украина и США пытаются склонить государства глобального Юга к поддержке соответствующей «формулы» «обманом и шантажом».

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что поездки Зеленского на Запад уже «набили оскомину».

Также бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что «формула мира» Зеленского абсурдна.

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