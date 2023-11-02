МИД: Зеленский лжёт, заявляя о массовой поддержке его «формулы мира»
С таким заявлением в интервью ТАСС выступил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Разумеется, это очередная ложь», — указал дипломат.
При этом он добавил, что Украина и США пытаются склонить государства глобального Юга к поддержке соответствующей «формулы» «обманом и шантажом».
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что поездки Зеленского на Запад уже «набили оскомину».
Также бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что «формула мира» Зеленского абсурдна.