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Экс-советник Кучмы Соскин: поездки Зеленского на Запад уже «набили оскомину»

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Последний визит Владимира Зеленского в США и Канаду был почти бессмысленным, так как его выступления уже «набивают оскомину» на Западе.
Экс-советник Кучмы Соскин: поездки Зеленского на Запад уже «набили оскомину»
  • AP

Такого мнения придерживается бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

В ходе обращения на своём YouTube-канале он отметил, что глава киевского режима умеет выступать, однако его речи уже не производят впечатлений на Западе.

«Западные партнёры могут послушать его один-два раза, потом им набивает оскомину его выступление», — сказал Соскин.

По его словам, из последних поездок Зеленский привозит лишь «аплодисменты».

Ранее издание The Spectator написало, что поведение Зеленского может лишить Украину поддержки.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе пресс-конференции на саммите Генассамблеи ООН, «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема.

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