Экс-разведчик Риттер: «формула мира» Зеленского абсурдна
«Формула мира» Владимира Зеленского полностью абсурдна, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
- Gettyimages.ru
- © Stephanie Scarbrough
«Зеленский представил нелепый план мира», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на саммите Генассамблеи ООН заявил, что «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема.
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