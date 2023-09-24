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Экс-разведчик Риттер: «формула мира» Зеленского абсурдна

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«Формула мира» Владимира Зеленского полностью абсурдна, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Экс-разведчик Риттер: «формула мира» Зеленского абсурдна
  • Gettyimages.ru
  • © Stephanie Scarbrough

«Зеленский представил нелепый план мира», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на саммите Генассамблеи ООН заявил, что «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема.

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