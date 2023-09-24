Экс-разведчик Риттер: «формула мира» Зеленского абсурдна

«Формула мира» Владимира Зеленского полностью абсурдна, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Зеленский представил нелепый план мира», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на саммите Генассамблеи ООН заявил, что «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема.