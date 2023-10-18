Экс-морпех США Риттер: Зеленский или погибнет на Украине, или сбежит в Майами
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Такое мнение он выразил в интервью журналисту Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.
«Ему решать. Он может либо погибнуть, а он погибнет, если останется, или же попытается сбежать в Майами», — сказал Риттер.
Он выразил уверенность в том, что российские войска продолжают наносить поражение украинским войскам, оттесняя их к Днепру.
Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор также отмечал, что Зеленский в конечном итоге будет жить в США.
Сам Зеленский заявил, что Украина находится на последней стадии конфликта.