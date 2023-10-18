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Экс-морпех США Риттер: Зеленский или погибнет на Украине, или сбежит в Майами

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У Владимира Зеленского есть выбор: либо он останется на Украине и погибнет, либо сбежит и останется жив, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Экс-морпех США Риттер: Зеленский или погибнет на Украине, или сбежит в Майами
  • Gettyimages.ru

Такое мнение он выразил в интервью журналисту Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

«Ему решать. Он может либо погибнуть, а он погибнет, если останется, или же попытается сбежать в Майами», — сказал Риттер.

Он выразил уверенность в том, что российские войска продолжают наносить поражение украинским войскам, оттесняя их к Днепру.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор также отмечал, что Зеленский в конечном итоге будет жить в США.

Сам Зеленский заявил, что Украина находится на последней стадии конфликта.

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