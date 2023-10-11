Зеленский считает, что Украина находится на последней стадии конфликта
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Об этом он сказал в интервью телеканалу Digi24.
Как отметил Зеленский, сейчас он не может назвать точную дату окончания украинского конфликта.
«Это последняя часть войны. Это не её середина», — отметил он.
По его словам, последняя стадия конфликта является самой сложной.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что военное давление России может привести к падению киевского режима, тогда украинское правительство будет свергнуто.