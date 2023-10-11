Узнать больше

Зеленский считает, что Украина находится на последней стадии конфликта

Короткая ссылка
Владимир Зеленский высказал мнение, что в настоящий момент Украина находится на последней стадии украинского конфликта.
Зеленский считает, что Украина находится на последней стадии конфликта
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом он сказал в интервью телеканалу Digi24.

Как отметил Зеленский, сейчас он не может назвать точную дату окончания украинского конфликта.

«Это последняя часть войны. Это не её середина», — отметил он.

По его словам, последняя стадия конфликта является самой сложной.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что военное давление России может привести к падению киевского режима, тогда украинское правительство будет свергнуто.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить