Владимир Зеленский высказал мнение, что в настоящий момент Украина находится на последней стадии украинского конфликта.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Digi24.

Как отметил Зеленский, сейчас он не может назвать точную дату окончания украинского конфликта.

«Это последняя часть войны. Это не её середина», — отметил он.

По его словам, последняя стадия конфликта является самой сложной.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что военное давление России может привести к падению киевского режима, тогда украинское правительство будет свергнуто.