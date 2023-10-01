Военное давление России может привести к падению киевского режима, тогда украинское правительство будет свергнуто.

Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер во время разговора с блогером Сайрусом Янссеном.

Он отметил, что на Украине произойдёт политический коллапс, если Москва будет придерживаться такой стратегии. Однако Риттер признал, что в таком случае конфликт затянется, но результат будет достигнут.

«России не нужно давить педаль в пол», — добавил он.

По мнению бывшего разведчика, украинские войска уже разгромлены, поэтому на сегодняшний день Россия должна выбрать способ завершения конфликта.

Ранее Риттер отметил, что решение предоставить Украине крылатые ракеты Taurus может привести к началу войны в Германии.