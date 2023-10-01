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Экс-разведчик Риттер: передача ракет Taurus ВСУ может привести к войне в Германии

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что решение предоставить Украине крылатые ракеты Taurus может привести к началу войны в Германии.

Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Риттера, нельзя позволить Германии думать, что её действия не повлекут за собой никаких последствий.

«Если война придёт в Германию, то это потому, что она сама её навлекла», — сказал экс-разведчик.

Ранее в бундестаге заявили о праве Киева атаковать территорию России ракетами Taurus.

19 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые силовые попытки ВСУ посягнуть на Крым получат незамедлительный и жёсткий ответ России.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ

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