Украинский президент Владимир Зеленский в конечном итоге будет жить в США, например в пригороде Майами, считает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Такое мнение он выразил в интервью, которое опубликовано на YouTube.

«Я практически уверен, что господин Зеленский закончит тем, что будет жить где-то в пригороде Майами», — цитирует его РИА Новости.

Макгрегор считает, что США, как когда-то Британская империя, — это страна с морской мощью, «не обладающая большой армией, которая есть у сухопутной сверхдержавы — России».

«Мы прошли через это во Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Боюсь, что то же самое произойдёт и на Украине», — сказал эксперт.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Украина терпит поражение в противостоянии с Россией, для Киева «всё кончено».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после выполнения всех целей спецоперации на Украине и победы предстоят тяжёлые и нервные переговоры.