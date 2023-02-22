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Американский экс-разведчик Риттер заявил, что Украина уже проиграла

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Украина терпит поражение в противостоянии с Россией, для Киева «всё кончено», заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Американский экс-разведчик Риттер заявил, что Украина уже проиграла
  • AP

Об этом он сказал изданию Mysl Polska.

«Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена», — считает Риттер.

По его мнению, полагаясь на артиллерию, ВСУ истощит запасы к лету, но у НАТО уже не будет возможности их восполнить.

Эксперт также допустил, что Россия, на которую Польша «указывает пальцем и высмеивает, будет стоять у польских границ и смотреть на неё в бинокль».

Газета Politico ранее сообщила, что администрация Джо Байдена потребовала от Украины активизации действий на поле боя.

Как отметило издание, американские аналитики опасаются, что российская армия нанесёт ВСУ поражения на юге и востоке, а поставки западного вооружения Киеву замедлятся.

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